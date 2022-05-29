Советник Ермака: "РоSSия в истерике из-за того, что Украина получит американскую реактивную артиллерию MLRS"

РФ в истерике из-за того, что Украина все-таки получит реактивные системы залпового огня MLRS с дальностью действия более 100 километров, сообщил советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк.

“Но как только стало известно, что Украина все-таки получит MLRS с нормальной дальностью действия (100+ км), россияне сразу упали в истерическую истерику. Дикий визг стоит сейчас над всем русским болотом: «Только не это! Только не давайте им реактивные дальнобойные системы! Только не оружие возмездия!»… Что это значит? Только одно. РоSSия способна воевать исключительно против безоружных мирных граждан и сразу "писает" себе в штаны, если оппонент получает равноценное оружие”, — написал он в телеграмме.

В последние недели украинские власти призывают США и союзников предоставить реактивные системы залпового огня MLRS, "благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию".

Также Украина просила высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS, которая способна стрелять многими из тех же типов боеприпасов, что и РСЗО. Дальность составляет до 300 км.

Президент Зеленский успокаивал опасения некоторых стран, что с таким вооружением украинские военные могут пойти в наступление на территорию РоSSии. Он напомнил, что сейчас война продолжается на украинской территории, и Донбасс не является частью Украины после того, как там началась массовая роSSийская паспортизация.