Субмарина США прибула до Південної Кореї одразу після того, як КНДР відновила ракетні випробування

Прибуття підводного човна USS Michigan є частиною угоди про підвищення "регулярної видимості" стратегічних активів США на Корейському півострові у відповідь на ядерну програму Північної Кореї.

Субмарина США прибула до Південної Кореї одразу після того, як КНДР відновила ракетні випробування
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США направили атомний підводний човен, здатний нести близько 150 ракет "Томагавк", до Південної Кореї в п'ятницю, наступного дня після того, як Північна Корея відновила ракетні випробування на знак протесту проти американсько-південнокорейських навчань із бойовими стрільбами, передає NBC.

Прибуття судна USS Michigan до Південної Кореї, першого за останні шість років, є частиною нещодавньої двосторонньої угоди про підвищення "регулярної видимості" стратегічних активів США на Корейському півострові у відповідь на ядерну програму Північної Кореї, за словами офіційних осіб Південної Кореї.

З розгортанням USS Michigan військово-морські сили США та Південної Кореї проведуть навчання для зміцнення своїх можливостей щодо проведення спеціальних операцій та спільної здатності протистояти зростаючим ядерним загрозам Північної Кореї, йдеться у заяві Міністерства оборони Південної Кореї. Воно повідомило, що американський підводний човен прибув до південно-східного портового міста Пусан, але не уточнив, як довго він пробуде в південнокорейських водах.

USS Michigan - один із найбільших підводних човнів у світі. Він може бути озброєним 150 ракетами "Томагавк" з дальністю дії близько 1550 миль та здатним виконувати завдання спецназу.

Збройні сили Південної Кореї та США розширюють свої навчання у відповідь на провокаційні ракетні випробування Північної Кореї, які проводяться з минулого року. Північна Корея стверджує, що була змушена активізувати випробування, щоб впоратися з розширеними військовими навчаннями своїх суперників, які вона розглядає як репетицію вторгнення, але експерти кажуть, що КНДР прагне модернізувати свій арсенал та збільшити свої важелі впливу у можливій дипломатії.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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