Кірбі: У Сполучених Штатів достатньо ресурсів для того, щоб підтримувати Україну до кінця фінансового року

Представник Білого дому також зауважив, що якщо адміністрації знадобляться додаткові кошти, вони звернуться до Конгресу.

Кірбі: У Сполучених Штатів достатньо ресурсів для того, щоб підтримувати Україну до кінця фінансового року
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що країна матиме змогу підтримувати Україну до кінця фінансового року. Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому, інформує ZN.ua.

"У нас достатньо фінансування для того, щоб підтримувати Україну та її операції на полі бою до кінця поточного фінансового року", – наголосив представник Білого дому.

За його словами, якщо адміністрації знадобляться додаткові кошти, вони звернуться до Конгресу.

Він також наголосив, що зараз Україна має підтримку обох партій і сподівається, що це триватиме і надалі.

Раніше речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявляв, що адміністрація президента Джо Байдена не може однозначно сказати, хто відповідальний за масштабний прорив Каховської дамби на півдні України.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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