Розвідка Естонії: Дуже висока ймовірність того, що в Росії оголосять нову хвилю мобілізації

"До початку очікуваного контрнаступу РФ намагається поповнити свої втрати".

Глава Розвідувального центру Міністерства оборони полковник Естонії Марго Гросберг заявив, що Росія може найближчим часом оголосити нову хвилю мобілізації, щоб поповнити втрати перед українським контрнаступом. Про це повідомляє ERR, інформує ZN.ua.

Розвідка Естонії: Дуже висока ймовірність того, що в Росії оголосять нову хвилю мобілізації
© Getty Images

"У російських силах відбувається реорганізація і заміна підрозділів. На заміну частинам, які кілька місяців перебували на кордоні, приходять більш свіжі та поповнені підрозділи. До початку очікуваного наступу РФ намагається поповнити свої втрати. Основний упор робиться на підготовку до оборони, тому наступальних операцій проводиться менше", – зазначив глава естонської розвідки.

За його словами, співвідношення сил на фронті сьогодні один до одного, оскільки внаслідок оголошеної у вересні мобілізації Росія змогла поповнити втрати.

"Для проведення успішного наступу атакуючій стороні потрібна триразова перевага", – наголосив Гросберг.

Він нагадав, оголошена 1 квітня в РФ вербувальна кампанія особливих успіхів не принесла.

"Враховуючи всі ці нюанси, дуже висока ймовірність того, що в якийсь момент буде оголошено про нову хвилю мобілізації, як це було у вересні минулого року", – додав офіцер.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Ратніков закликає Кличка піти у відставку одночасноРатніков закликає Кличка піти у відставку одночасно
"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23
Кулеба — Орбану: Сподіватися, що Україна чимось поступиться — "збочена і хвора логіка"Кулеба — Орбану: Сподіватися, що Україна чимось поступиться — "збочена і хвора логіка"
Шольц: Німеччина зробить свій внесок у гарантії безпеки для УкраїниШольц: Німеччина зробить свій внесок у гарантії безпеки для України
Глава Міноборони США критикує Китай через відмову від військових переговорівГлава Міноборони США критикує Китай через відмову від військових переговорів
Блок рекламы


Похожие новости
"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23
У Буданова допускають заколот чи військове протистояння у РосіїУ Буданова допускають заколот чи військове протистояння у Росії
Командування РФ зберегло частину "елітних" десантників. Їх кидають у Бахмут — розвідка БританіїКомандування РФ зберегло частину "елітних" десантників. Їх кидають у Бахмут — розвідка Британії
У Запорізькій області підірвали авто з чотирма прихильниками Росії – ФедоровУ Запорізькій області підірвали авто з чотирма прихильниками Росії – Федоров
Ухилення від мобілізації: керівник облгазу групи "Нафтогаз" отримав підозру за організацію схемиУхилення від мобілізації: керівник облгазу групи "Нафтогаз" отримав підозру за організацію схеми
Окупанти знову перетворюють ЗАЕС на свою базу – ФедоровОкупанти знову перетворюють ЗАЕС на свою базу – Федоров
Вирішувати Україні, - в Білому домі прокоментували можливі удари України вглиб РосіїВирішувати Україні, - в Білому домі прокоментували можливі удари України вглиб Росії
«На росії нова пропагандистська істерика»: експерт розповів про скандал через заяву Ліндсі Грема«На росії нова пропагандистська істерика»: експерт розповів про скандал через заяву Ліндсі Грема
В Росії будують дві бази для вбитих військових на 1000 тіл кожнаВ Росії будують дві бази для вбитих військових на 1000 тіл кожна
Тара Рід, яка звинуватила Джо Байдена в сексуальному насильстві, втекла до РосіїТара Рід, яка звинуватила Джо Байдена в сексуальному насильстві, втекла до Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости