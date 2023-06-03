Розвідка Естонії: Дуже висока ймовірність того, що в Росії оголосять нову хвилю мобілізації

"До початку очікуваного контрнаступу РФ намагається поповнити свої втрати".

Глава Розвідувального центру Міністерства оборони полковник Естонії Марго Гросберг заявив, що Росія може найближчим часом оголосити нову хвилю мобілізації, щоб поповнити втрати перед українським контрнаступом. Про це повідомляє ERR, інформує ZN.ua .

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"У російських силах відбувається реорганізація і заміна підрозділів. На заміну частинам, які кілька місяців перебували на кордоні, приходять більш свіжі та поповнені підрозділи. До початку очікуваного наступу РФ намагається поповнити свої втрати. Основний упор робиться на підготовку до оборони, тому наступальних операцій проводиться менше", – зазначив глава естонської розвідки.

За його словами, співвідношення сил на фронті сьогодні один до одного, оскільки внаслідок оголошеної у вересні мобілізації Росія змогла поповнити втрати.

"Для проведення успішного наступу атакуючій стороні потрібна триразова перевага", – наголосив Гросберг.

Він нагадав, оголошена 1 квітня в РФ вербувальна кампанія особливих успіхів не принесла.

"Враховуючи всі ці нюанси, дуже висока ймовірність того, що в якийсь момент буде оголошено про нову хвилю мобілізації, як це було у вересні минулого року", – додав офіцер.