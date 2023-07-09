Стефанішина: Ще не прийнято остаточного рішення щодо того, чи поїде Зеленський на саміт НАТО
За її словами, від фінальних документів буде залежати, чи поїде президент на саміт.
Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що наразі немає остаточного рішення щодо присутності президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО. Про це вона
"Ще не прийнято ніяких остаточних рішень (про візит президента. – Ред.). Ми до кінця не розуміємо формату всіх зустрічей у Вільнюсі, але і до кінця не розуміємо рішень, які будуть фізично покладені на стіл. Тобто моделюємо ситуацію: Вільнюс, відбувається засідання Ради України-НАТО, виступ президента на самому саміті. На столі перед лідерами лежать фінальні документи, які пропонують ухвалити з результатами саміту. От ми зараз не знаємо, що буде в цих документах", – наголосила Стефанішина.
За її словами, від фінальних документів буде залежати, чи поїде президент на саміт.
"Весь цей тиждень і попередні місяці ми провели в комунікації з союзниками. Президент здійснив низку візитів особисто. Він поїхав у Туреччину вести відповідні перемовини. І його роль, я думаю, буде визначальна і у рішеннях, які можуть бути ухвалені щодо Швеції. Це дуже важливо. Тому що ми думаємо не тільки за себе, а і за друзів, скажімо так", – додала вона.