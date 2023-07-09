Стефанішина: Ще не прийнято остаточного рішення щодо того, чи поїде Зеленський на саміт НАТО

За її словами, від фінальних документів буде залежати, чи поїде президент на саміт.

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що наразі немає остаточного рішення щодо присутності президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО. Про це вона розповіла у інтерв’ю для Європейської правди, інформує ZN.ua .

© прес-служба віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

"Ще не прийнято ніяких остаточних рішень (про візит президента. – Ред.). Ми до кінця не розуміємо формату всіх зустрічей у Вільнюсі, але і до кінця не розуміємо рішень, які будуть фізично покладені на стіл. Тобто моделюємо ситуацію: Вільнюс, відбувається засідання Ради України-НАТО, виступ президента на самому саміті. На столі перед лідерами лежать фінальні документи, які пропонують ухвалити з результатами саміту. От ми зараз не знаємо, що буде в цих документах", – наголосила Стефанішина.

За її словами, від фінальних документів буде залежати, чи поїде президент на саміт.

"Весь цей тиждень і попередні місяці ми провели в комунікації з союзниками. Президент здійснив низку візитів особисто. Він поїхав у Туреччину вести відповідні перемовини. І його роль, я думаю, буде визначальна і у рішеннях, які можуть бути ухвалені щодо Швеції. Це дуже важливо. Тому що ми думаємо не тільки за себе, а і за друзів, скажімо так", – додала вона.