Польша передала Украине самоходные гаубицы KRAB

Власти Польши поставили в Украину 18 современных самоходных 155 мм гаубиц KRAB, сообщает " Польское радио " со ссылкой на источники.

Отмечается, что Польша также обучила сотню украинских артиллеристов работе с гаубицами KRAB.

У Украины теперь не менее 24 западных самоходных артиллерийских гаубиц. Франция передала уже 6 единиц подобных гаубиц Caesar.

KRAB - это техника, которая уже несколько лет используется польской армией. Крабы производятся компанией Huta Stalowa Wola. Гусеничное шасси находится по корейской лицензии, а орудие калибра 155 мм является модификацией британского вооружения. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км с базовым боекомплектом. Скорострельность - 6 выстрелов в минуту.