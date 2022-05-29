Польша передала Украине самоходные гаубицы KRAB

Варшава – второй по величине донор военного оборудования для Украины, информирует ZN.ua.

Польша передала Украине самоходные гаубицы KRAB
Фото: Минобороны Польши

Власти Польши поставили в Украину 18 современных самоходных 155 мм гаубиц KRAB, сообщает "Польское радио" со ссылкой на источники.

Отмечается, что Польша также обучила сотню украинских артиллеристов работе с гаубицами KRAB.

У Украины теперь не менее 24 западных самоходных артиллерийских гаубиц. Франция передала уже 6 единиц подобных гаубиц Caesar.

KRAB - это техника, которая уже несколько лет используется польской армией. Крабы производятся компанией Huta Stalowa Wola. Гусеничное шасси находится по корейской лицензии, а орудие калибра 155 мм является модификацией британского вооружения. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км с базовым боекомплектом. Скорострельность - 6 выстрелов в минуту.

Среди вооружений, поступивших в Украину из Польши, около 250 танков Т-72, самоходные гаубицы 2S1 Go?dzik и реактивные установки «Град». Польша также предоставила ракеты класса «воздух-воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27. Помимо тяжелой техники, есть также дроны производства польской WB Electonics, ПЗРК Piorun. Польша также поставляет Украине большое количество боеприпасов.


Александр Хребет, ZN.ua

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