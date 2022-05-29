Польша передала Украине самоходные гаубицы KRAB
Варшава – второй по величине донор военного оборудования для Украины, информирует
Власти Польши поставили в Украину 18 современных самоходных 155 мм гаубиц KRAB, сообщает "
Отмечается, что Польша также обучила сотню украинских артиллеристов работе с гаубицами KRAB.
У Украины теперь не менее 24 западных самоходных артиллерийских гаубиц. Франция передала уже 6 единиц подобных гаубиц Caesar.
KRAB - это техника, которая уже несколько лет используется польской армией. Крабы производятся компанией Huta Stalowa Wola. Гусеничное шасси находится по корейской лицензии, а орудие калибра 155 мм является модификацией британского вооружения. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км с базовым боекомплектом. Скорострельность - 6 выстрелов в минуту.
Среди вооружений, поступивших в Украину из Польши, около 250 танков Т-72, самоходные гаубицы 2S1 Go?dzik и реактивные установки «Град». Польша также предоставила ракеты класса «воздух-воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27. Помимо тяжелой техники, есть также дроны производства польской WB Electonics, ПЗРК Piorun. Польша также поставляет Украине большое количество боеприпасов.