Німеччина передала Україні другий ЗРК IRIS-T — Spiegel

Всього буде поставлено чотири системи ППО такого типу.

Німеччина передала Україні другу з чотирьох обіцяних систем ППО Iris-T SLM та 16 керованих ракет. Зразки зброї були доставлені кілька днів тому – приблизно 16 квітня. Про це повідомляє Spiegel , інформує ZN.ua .

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Також відомо, що Швеція передала Україні систему ППО IRIS-T SLS, що виготовлена на базі гусеничного тягача. Зараз вирішується питання про те, яким чином її буде доставлено до України.

Перший ЗРК даного типу був поставлений для ЗСУ восени минулого року. Згідно з відкритими даними, він став на захист неба Києва, адже після російських обстрілів неодноразово знаходили залишки ракет IRIS-T.

Нагадаємо, влітку 2022 року канцлер Олаф Шольц розповів про перспективу передачі Україні найсучаснішої зенітної зброї. З тих пір було поставлено одну систему такого типу, а ще три планувалося передати в майбутньому.

IRIS-T – німецький зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії. Система призначена для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та БПЛА. Основа ЗРК – модифіковані авіаційні ракети IRIS-T класу “повітря-повітря”.

Існують модифікації IRIS-T середнього та малого радіусу. IRIS-T SLM дозволяє вражати повітряні цілі на відстані до 40 км, а у “коротшій” версії SLS – до 25. Німеччина передає ЗСУ перший тип зброї, а Швеція - другий.