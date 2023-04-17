Словаччина передала Україні всі обіцяні винищувачі

Міністр оборони Словаччини зазначив, що Україна, на відміну від його держави, може без труднощів обслуговувати Міг-29.

Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29. Про це він повідомив словацький міністр оборони Ярослав Надь у Facebook, інформує ZN.ua .

«13 МіГів вже в Україні. Нам вдалося безпечно перемістити винищувачі, які більше не потрібні Словаччині, що дозволить захистити невинні життя в Україні від російського вбивства. Передача решти дев’яти одиниць (чотири літаки українські пілоти отримали у березні) здійснювалася сушею для найбільшої безпеки. Знову величезна подяка всім залученим силам, адже в таких випадках це дійсно важлива і вимоглива логістична операція», – написав Надь.

При цьому він додав, що Україна може сама обслуговувати винищувачі МіГ-29. При цьому у Словаччини були труднощі з підтримання літаків у робочому стані.