Україна підготувала й передала партнерам пропозиції санкцій проти ракетного виробництва Росії

Відповідний список сформувала робоча група, яку очолює міністр Свириденко. Хоча про використання Росією західних технологій було відомо ще навесні.

Україна підготувала й передала партнерам пропозиції санкцій проти ракетного виробництва Росії
Фото ілюстративне
© depositphotos/ estebande

Українська влада передала послам держав-партнерів пропозиції щодо запровадження нових санкцій проти російських компаній, причетних до ракетного виробництва. Ворог ніколи не зупиниться без жорстких обмежувальних заходів, заявила перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко у Facebook, інформує ZN.ua.

"В Україні такі санкції вже діють. Зараз очікуємо такого ж кроку від країн-партнерів. Відповідний перелік ми передали учора послам – його напрацювала міжвідомча санкційна робоча група, котру я очолюю", – повідомила вона.

Свириденко додала, що міжнародній спільноті треба посилити контроль і за тими країнами, які допомагають РФ з обходом обмежень, а за виявлені порушення – притягати їх до відповідальності.

Міністр нагадала слова президента України Володимира Зеленського про те, що одна з ракет, яка 13 червня влучила в багатоквартирний будинок у Кривому Розі, мала півсотні компонентів, виготовлених за межами держави-агресора.

"Ми позбавимо Росію будь-якої можливості виготовляти смертоносну зброю, яку вони застосовують проти мирних людей", – підсумувала вона.


Максим Царук, ZN.ua





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