Україна підготувала й передала партнерам пропозиції санкцій проти ракетного виробництва Росії
Відповідний список сформувала робоча група, яку очолює міністр Свириденко. Хоча про використання Росією західних технологій було відомо ще навесні.
Українська влада передала послам держав-партнерів пропозиції щодо запровадження нових санкцій проти російських компаній, причетних до ракетного виробництва. Ворог ніколи не зупиниться без жорстких обмежувальних заходів, заявила перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко у
"В Україні такі санкції вже діють. Зараз очікуємо такого ж кроку від країн-партнерів. Відповідний перелік ми передали учора послам – його напрацювала міжвідомча санкційна робоча група, котру я очолюю", – повідомила вона.
Свириденко додала, що міжнародній спільноті треба посилити контроль і за тими країнами, які допомагають РФ з обходом обмежень, а за виявлені порушення – притягати їх до відповідальності.
Міністр нагадала слова президента України Володимира Зеленського про те, що одна з ракет, яка 13 червня влучила в багатоквартирний будинок у Кривому Розі, мала
"Ми позбавимо Росію будь-якої можливості виготовляти смертоносну зброю, яку вони застосовують проти мирних людей", – підсумувала вона.