В Минобороны Литвы назвали РоSSию долгосрочной угрозой безопасности

Война РФ против Украины не изменила оборонную политику Литвы, а лишь доказала, что Литва двигалась в правильном направлении. Об этом заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас, сообщает Delfi .

Говоря о Вооруженных силах Литвы, министр отметил, что уровень их боеспособности повысился – некоторые части могут начать действовать уже через несколько часов. Кроме того, по его словам, усилена военная подготовка, планируется увеличить количество призывников.

В то же время Анушаускас отметил, что из-за постоянной поддержки Украины приходится решать и проблему истощения запасов оружия в литовских вооруженных силах.

«Сейчас с этим сталкивается большинство союзников. Мы должны тесно сотрудничать с оборонной промышленностью, чтобы своевременно удовлетворять все потребности. Мы должны сделать все возможное, чтобы быть во всеоружии не через пять или десять лет, а сегодня», – заявил министр.

Кроме того, по словам Анушаускаса, важной целью является увеличение присутствия в Литве сил НАТО и США .

«Мы укрепляем потенциал поддержки принимающей страны – строим новую военную инфраструктуру и полигон, совершенствуем существующую инфраструктуру. Этот приоритет очень важен не только для вооруженных сил, но и для правительства. Мы будем готовы принять дополнительные тысячи военнослужащих НАТО очень скоро», - говорится в сообщении Сейма.

Кроме того, министр обороны Литвы заявил, что в настоящее время ситуация с безопасностью — худшая со времен Второй мировой войны.

«Украина задерживает роSSийских агрессоров. Но мы не можем забывать уроки истории. РоSSия является долгосрочной угрозой нашей безопасности. Предстоящий саммит НАТО в Мадриде в июне станет хорошей возможностью показать, что мы готовы изменяться и адаптироваться к новой реальности. РоSSия хотела бы, чтобы мы были разделены, но именно наше единство должно стать сильнейшим оружием», – подчеркнул Анушаускас.