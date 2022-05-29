РоSSия не будет использовать тактическое ядерное оружие в Украине - посол РФ в Великобритании

РоSSия не будет использовать тактическое ядерное оружие в войне против Украины, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, передает BBC .

Келин говорит, что по роSSийским военным «правилам» такое оружие не используется в «конфликтах», подобных этому. Дипломат убеждает, что у РоSSии очень жесткие условия использования ядерного оружия - в основном, когда существует угроза существованию государства.