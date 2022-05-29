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2022-05-29
РоSSия не будет использовать тактическое ядерное оружие в Украине - посол РФ в Великобритании
По имеющимся данным, у РоSSии есть около 2000 единиц тактического ядерного оружия, информирует
© скриншот видео BBC
РоSSия не будет использовать тактическое ядерное оружие в войне против Украины, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, передает
Келин говорит, что по роSSийским военным «правилам» такое оружие не используется в «конфликтах», подобных этому. Дипломат убеждает, что у РоSSии очень жесткие условия использования ядерного оружия - в основном, когда существует угроза существованию государства.
Угроза ядерного удара со стороны РоSSии возникла в конце февраля, когда президент РФ Владимир Путин привел свои ядерные силы в состояние повышенной готовности.
Анастасия Дэйна, ZN.ua