В оккупированном Геническе захватчики под дулами автоматов готовятся провести «туристический сезон»

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области оккупационная «власть» под дулами автоматов готовится провести туристический сезон. Вооруженные роSSийские захватчики ворвались в частные базы отдыха «Белый Лебедь» и «Arabatka.club» в селе Геническая Горка на Арабатской Стрелке. Оккупанты запретили местным охранникам впускать в базы людей, угрожая, что «уже в ближайшее время эти территории станут роSSийской собственностью». Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Сами захватчики в военной форме публикуют на страницах в социальных сетях посты о том, как они греются под солнцем на берегу Азовского моря.

Отмечается, что Арабатская Стрелка граничит с оккупированным Крымом, используемым Россией как военная база для нападения на материковую часть Украины.

«Существует угроза, что выпущенные из Крыма истребители, военные вертолеты, ракеты будут подвергать опасности «отдыхающих»», - отметила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что своими действиями РФ грубо нарушает Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по милитаризации временно оккупированного полуострова, IV Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, а также Европейскую конвенцию по правам человека.