В оккупированном Геническе захватчики под дулами автоматов готовятся провести «туристический сезон»

Захватчики угрожают, что уже в ближайшее время территории частных баз отдыха станут «роSSийской собственностью», информирует ZN.ua.

В оккупированном Геническе захватчики под дулами автоматов готовятся провести «туристический сезон»
© Радио Свобода

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области оккупационная «власть» под дулами автоматов готовится провести туристический сезон. Вооруженные роSSийские захватчики ворвались в частные базы отдыха «Белый Лебедь» и «Arabatka.club» в селе Геническая Горка на Арабатской Стрелке. Оккупанты запретили местным охранникам впускать в базы людей, угрожая, что «уже в ближайшее время эти территории станут роSSийской собственностью». Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Сами захватчики в военной форме публикуют на страницах в социальных сетях посты о том, как они греются под солнцем на берегу Азовского моря.

Отмечается, что Арабатская Стрелка граничит с оккупированным Крымом, используемым Россией как военная база для нападения на материковую часть Украины.

«Существует угроза, что выпущенные из Крыма истребители, военные вертолеты, ракеты будут подвергать опасности «отдыхающих»», - отметила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что своими действиями РФ грубо нарушает Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по милитаризации временно оккупированного полуострова, IV Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, а также Европейскую конвенцию по правам человека.

Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и призвала учесть эти факты нарушений оккупантами прав человека.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские захватчики начали совершать зверства даже на территории РФ — аудиоперехват СБУРоSSийские захватчики начали совершать зверства даже на территории РФ — аудиоперехват СБУ
РоSSийские захватчики убили 242 ребенка в Украине — Офис генпрокурораРоSSийские захватчики убили 242 ребенка в Украине — Офис генпрокурора
Захватчики трижды обстреляли Сумскую область — ГПСУЗахватчики трижды обстреляли Сумскую область — ГПСУ
Германия призвала Путина провести переговоры с УкраинойГермания призвала Путина провести переговоры с Украиной
В Херсонской области захватчики грабят гуманитарные грузы с лекарствами распродают их втридорога – ДенисоваВ Херсонской области захватчики грабят гуманитарные грузы с лекарствами распродают их втридорога – Денисова
Готовятся к тесному сотрудничеству: Китай устроил с россией военные учения, несмотря на ее зверства в УкраинеГотовятся к тесному сотрудничеству: Китай устроил с россией военные учения, несмотря на ее зверства в Украине
Посылают на убой: в "ЛНР" и "ДНР" готовятся бунты жен "мобилизованных"Посылают на убой: в "ЛНР" и "ДНР" готовятся бунты жен "мобилизованных"
"Строят запасной рубеж обороны, понимая неизбежность отступления": оккупанты готовятся к контрнаступлению"Строят запасной рубеж обороны, понимая неизбежность отступления": оккупанты готовятся к контрнаступлению
Оккупанты отбили у ВСУ недавно освобожденное село и готовятся завершить окружение: обновленная карта боевОккупанты отбили у ВСУ недавно освобожденное село и готовятся завершить окружение: обновленная карта боев
Захватчики жалуются на рост цен — аудиоперехват СБУЗахватчики жалуются на рост цен — аудиоперехват СБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости