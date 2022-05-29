В оккупированном Геническе захватчики под дулами автоматов готовятся провести «туристический сезон»
Захватчики угрожают, что уже в ближайшее время территории частных баз отдыха станут «роSSийской собственностью», информирует
Во временно оккупированном Геническе Херсонской области оккупационная «власть» под дулами автоматов готовится провести туристический сезон. Вооруженные роSSийские захватчики ворвались в частные базы отдыха «Белый Лебедь» и «Arabatka.club» в селе Геническая Горка на Арабатской Стрелке. Оккупанты запретили местным охранникам впускать в базы людей, угрожая, что «уже в ближайшее время эти территории станут роSSийской собственностью». Об этом
Сами захватчики в военной форме публикуют на страницах в социальных сетях посты о том, как они греются под солнцем на берегу Азовского моря.
Отмечается, что Арабатская Стрелка граничит с оккупированным Крымом, используемым Россией как военная база для нападения на материковую часть Украины.
«Существует угроза, что выпущенные из Крыма истребители, военные вертолеты, ракеты будут подвергать опасности «отдыхающих»», - отметила Денисова.
Омбудсмен подчеркнула, что своими действиями РФ грубо нарушает Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по милитаризации временно оккупированного полуострова, IV Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, а также Европейскую конвенцию по правам человека.
Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и призвала учесть эти факты нарушений оккупантами прав человека.