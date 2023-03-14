ВАКС дозволив провести спецрозслідування щодо Клюєва
Він є одним із підозрюваних у справі про заволодіння державними коштами на загальну суму понад 195 млн грн, інформує
Вищий антикорупційний суд дозволив провести спецрозслідування щодо колишнього першого віцепрем’єра України Андрія Клюєва. Про це
«13 березня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього першого віцепрем’єр-міністра України – одного із підозрюваних у справі щодо заволодіння державними коштами на загальну суму понад 195 млн грн, які передбачалися на фінансування інноваційних та інвестиційних проєктів у реальному секторі економіки (ч. 5 ст. 191 КК України)», – повідомили в САП.
В антикорупційній прокуратурі пояснили, що це дозволить завершити розслідування та надіслати до ВАКС справу щодо Клюєва, який з 2014 року переховується в РФ.