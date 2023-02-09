Макрон запропонував провести мирну конференцію, щоб зупинити війну в Україні

Для врегулювання війни Росії проти України необхідно провести мирну конференцію. Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає bfmtv.

"Ми хочемо будувати мир разом. Мир, який дозволить досягти справедливості для України, її народу. Мир, який служитиме нашому спільному бажанню бачити Європу згуртованою, єдиною та солідарною. Мир, який дозволить створити простір стабільності та безпеки для всіх", - розповів Макрон.

На думку президента Франції, потужним фундаментом на шляху до такої конференції має стати мирний план Володимира Зеленського із десяти пунктів. Він пообіцяв, що Париж продовжить надавати Україні необхідну підтримку, зазначивши, що Росія не може і не повинна виграти.

Також надавати Україні підтримку пообіцяв канцлер ФРН Олаф Шольц.