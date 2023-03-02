У вересні окупанти планують провести «вибори» на Луганщині: «голосувати» дозволять без паспортів РФ

У вересні російські загарбники намагатимуться провести у так званій «ЛНР» перші «вибори». Російські паспорти під час «голосування» не вимагатимуть. Про це повідомляє Луганська ОВА. Колаборанти мають намір зберегти здобуті силою посади.

«Аби підвищити явку, а також задля можливості маніпулювати результатами голосування, дозволено брати участь у неволевиявленні громадянам навіть за відсутності паспорта РФ », - пише ОВА.

Потрібно лише подати заяву на бажання отримати російський паспорт.

«Тобто, подав заяву, проголосував, за паспортом не прийшов – голос зараховано», - пояснили в ОВА.