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2023-03-02
У вересні окупанти планують провести «вибори» на Луганщині: «голосувати» дозволять без паспортів РФ
Потрібно лише подати заяву про бажання отримати російський паспорт, інформує
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У вересні російські загарбники намагатимуться провести у так званій «ЛНР» перші «вибори». Російські паспорти під час «голосування» не вимагатимуть. Про це
«Аби підвищити явку, а також задля можливості маніпулювати результатами голосування, дозволено брати участь у неволевиявленні громадянам навіть за відсутності паспорта РФ», - пише ОВА.
Потрібно лише подати заяву на бажання отримати російський паспорт.
«Тобто, подав заяву, проголосував, за паспортом не прийшов – голос зараховано», - пояснили в ОВА.
Анастасія Гурін, ZN.ua