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2023-01-08
У Білорусі збираються провести спільні з Росією двотижневі навчання авіації
Під час тренувань хочуть задіяти всі білоруські військові аеродроми й полігони, інформує
Фото ілюстративне© Міністерство оборони республіки Білорусь
Війська Росії та Білорусі планують у понеділок, 16 січня, розпочати спільні льотно-тактичні навчання на білоруській території. Про це повідомила
"З 16 січня до 1 лютого 2023 року пройде спільне льотно-тактичне навчання з авіаційними підрозділами збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації, що входять до складу авіаційного компоненту РГВ(с) (регіонального угруповання військ (сил) – ред.)", – йдеться в повідомленні.
Там додали, що для тренувань збираються використати всі аеродроми й полігони Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони ЗС РБ.
Максим Царук, ZN.ua