У Білорусі збираються провести спільні з Росією двотижневі навчання авіації

Під час тренувань хочуть задіяти всі білоруські військові аеродроми й полігони, інформує ZN.ua.

У Білорусі збираються провести спільні з Росією двотижневі навчання авіації
Фото ілюстративне
© Міністерство оборони республіки Білорусь

Війська Росії та Білорусі планують у понеділок, 16 січня, розпочати спільні льотно-тактичні навчання на білоруській території. Про це повідомила пресслужба Міноборони республіки.

"З 16 січня до 1 лютого 2023 року пройде спільне льотно-тактичне навчання з авіаційними підрозділами збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації, що входять до складу авіаційного компоненту РГВ(с) (регіонального угруповання військ (сил) – ред.)", – йдеться в повідомленні.

Там додали, що для тренувань збираються використати всі аеродроми й полігони Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони ЗС РБ.


Максим Царук, ZN.ua





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