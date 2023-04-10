Зеленський хоче провести розмову з прем’єром Індії – МЗС

Україна прагне, щоб Індія відігравала більшу роль у питанні російського вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський хоче провести телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. У Києві вважають, що Нью-Делі має бути більшою мірою залученим у питання війни Росії проти нашої держави, заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв’ю CNBC на тлі свого офіційного візиту в Індію, інформує ZN.ua.

Зеленський хоче провести розмову з прем’єром Індії – МЗС
Фото ілюстративне
© Володимир Зеленський / Telegram

Вона зазначила, що зростаюча глобальна економічна й політична роль Індії, її поточне головування в G20, а також вплив на глобальний Південь, доводять важливість не оминати таких дискусій. При цьому Джапарова наголосила, що Київ не намагається інструктувати Нью-Делі, а поважає його бачення, яке засновується на діалозі й дипломатії.

"Ми вважаємо, що Індії варто відігравати більшу роль на глобальному рівні, більшу роль в українському питанні. На нашу думку, першим кроком на цьому шляху є посилення політичного діалогу на найвищому рівні. Мій візит – це перший крок для цієї великої цілі. І мій президент запитує телефонну розмову з прем?єр-міністром. Ми дуже сподіваємося вітати його в Києві одного дня", – сказала заступниця глави МЗС.

За словами Джапарової, українська влада також буде рада візиту радника з питань національної безпеки Аджита Доваля та представників Міністерства закордонних справ Індії.


Максим Царук, ZN.ua





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