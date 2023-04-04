Бажаю президенту Росії провести залишок своїх днів у підвалі та з відром замість туалету – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський разом із віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком і Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич відвідав село Ягідне на Чернігівщині і оглянув наслідки російської окупації. Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

У заяві зазначається, що глава держави разом з іноземними гостями відвідав школу, у підвалі якої з третього до 30 березня 2022 року окупанти утримували в антисанітарних умовах, без води та їжі 367 цивільних. Серед заручників було 50 дітей, зокрема кілька немовлят – найменшому було півтора місяця. 11 осіб померли, не витримавши нелюдських умов. Десятьох розстріляли російські окупанти.

Сайт президента України

Президент України та європейські гості поспілкувалися з жителями села, яких утримували в підвалі школи.

"Дякую за те, що вижили, змогли дочекатися наших воїнів і розповісти всьому світові про ту трагедію, яку принесла Російська Федерація, російські військові разом з їхнім керівництвом, їхнім Президентом, на нашу землю", – сказав український лідер.

Зеленський сказав, що жителі Ягідного пережили страшні випробування. За його словами, у цьому селі до окупації проживало близько 400 людей, і майже 370 осіб утримували у шкільному підвалі площею менш як 200 квадратних метрів.