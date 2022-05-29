Габек оправдывает Шольца: гаубицы уже скоро поставят
Вицеканцлер говорит, что Германия не может выполнить все желания Украины, информирует
Вицеканцлер Германии, министр экономики и защиты климата Роберт Габек считает несправедливыми обвинения его страны в отсутствии военной помощи Украине и уверяет, что Германия просто решила сначала провести обучение военных, прежде чем доставить артиллерию в Украину.
«Пока мы говорим, прямо сейчас украинских солдат обучают пользоваться гаубицами Panzerhaubitze 2000», - отметил Габек в интервью изданию
Он заверил, что вскоре эти 155-миллиметровые самоходные пушки-гаубицы будут доставлены в Украину.
«Поэтому ни в коем случае нельзя сказать, что Германия не снабжает ничего или снабжает слишком мало», - считает он.
Правда, он добавил, что Берлин не может выполнить все желания Киева и это «создает определенное напряжение».
«Это нормально, что разные мнения приводят к процессу балансировки. Я думаю, что обвинения в том, что Германия делает слишком мало, неправильны», - добавил Габек, отмечая, что от Германии как самой большой экономики Европы ожидают многие.
«И еще потому, что Германия в последние годы имела слишком некритические отношения с роSSийским правительством. Она построила «Северный поток-2», несмотря на аннексию Крыма, не слышала Украину и проигнорировала оговорку наших восточноевропейских партнеров. Это оказывает эффект. Сегодня мы сталкиваемся с долгом, в который мы втянулись в прошлом», – добавил он.