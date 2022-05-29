Габек оправдывает Шольца: гаубицы уже скоро поставят

Вицеканцлер говорит, что Германия не может выполнить все желания Украины, информирует ZN.ua.

Габек оправдывает Шольца: гаубицы уже скоро поставят
© Укринформ

Вицеканцлер Германии, министр экономики и защиты климата Роберт Габек считает несправедливыми обвинения его страны в отсутствии военной помощи Украине и уверяет, что Германия просто решила сначала провести обучение военных, прежде чем доставить артиллерию в Украину.

«Пока мы говорим, прямо сейчас украинских солдат обучают пользоваться гаубицами Panzerhaubitze 2000», - отметил Габек в интервью изданию Welt am Sonntag, опубликованном 28 мая.

Он заверил, что вскоре эти 155-миллиметровые самоходные пушки-гаубицы будут доставлены в Украину.

«Поэтому ни в коем случае нельзя сказать, что Германия не снабжает ничего или снабжает слишком мало», - считает он.

Правда, он добавил, что Берлин не может выполнить все желания Киева и это «создает определенное напряжение».

«Это нормально, что разные мнения приводят к процессу балансировки. Я думаю, что обвинения в том, что Германия делает слишком мало, неправильны», - добавил Габек, отмечая, что от Германии как самой большой экономики Европы ожидают многие.

«И еще потому, что Германия в последние годы имела слишком некритические отношения с роSSийским правительством. Она построила «Северный поток-2», несмотря на аннексию Крыма, не слышала Украину и проигнорировала оговорку наших восточноевропейских партнеров. Это оказывает эффект. Сегодня мы сталкиваемся с долгом, в который мы втянулись в прошлом», – добавил он.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Блок рекламы


Похожие новости
ВСУ показали, как работаю натовские гаубицы FH70ВСУ показали, как работаю натовские гаубицы FH70
Делает шесть выстрелов в минуту: ВСУ получили новые самоходные гаубицы, фотоДелает шесть выстрелов в минуту: ВСУ получили новые самоходные гаубицы, фото
"Цинизм высочайшей степени": Филатов гневно высказался о заявлении Шольца"Цинизм высочайшей степени": Филатов гневно высказался о заявлении Шольца
Французские гаубицы Caesar уже уничтожают оккупантов на фронте: фотоФранцузские гаубицы Caesar уже уничтожают оккупантов на фронте: фото
В Бундестаге раскритиковали Шольца за задержку с отправкой оружия УкраинеВ Бундестаге раскритиковали Шольца за задержку с отправкой оружия Украине
Блинкен анонсировал «уже очень скоро» вернуть посольство США в КиевБлинкен анонсировал «уже очень скоро» вернуть посольство США в Киев
Гаубицы M777 для Украины уже загружены на американскую базу "Марш", - ГенштабГаубицы M777 для Украины уже загружены на американскую базу "Марш", - Генштаб
Залужный показал в действии 155-мм американские гаубицы М777Залужный показал в действии 155-мм американские гаубицы М777
Все понимают, что Путин скоро закончится, - экс-депутат Государственной Думы рф Илья ПономаревВсе понимают, что Путин скоро закончится, - экс-депутат Государственной Думы рф Илья Пономарев
Урсула фон дер Ляйен потрясена скоростью, с которой украинские чиновники заполнили опросник членства в ЕС, - ЗеленскийУрсула фон дер Ляйен потрясена скоростью, с которой украинские чиновники заполнили опросник членства в ЕС, - Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости