Габек оправдывает Шольца: гаубицы уже скоро поставят

Вицеканцлер Германии, министр экономики и защиты климата Роберт Габек считает несправедливыми обвинения его страны в отсутствии военной помощи Украине и уверяет, что Германия просто решила сначала провести обучение военных, прежде чем доставить артиллерию в Украину.

«Пока мы говорим, прямо сейчас украинских солдат обучают пользоваться гаубицами Panzerhaubitze 2000», - отметил Габек в интервью изданию Welt am Sonntag , опубликованном 28 мая.

Он заверил, что вскоре эти 155-миллиметровые самоходные пушки-гаубицы будут доставлены в Украину.

«Поэтому ни в коем случае нельзя сказать, что Германия не снабжает ничего или снабжает слишком мало», - считает он.

Правда, он добавил, что Берлин не может выполнить все желания Киева и это «создает определенное напряжение».

«Это нормально, что разные мнения приводят к процессу балансировки. Я думаю, что обвинения в том, что Германия делает слишком мало, неправильны», - добавил Габек, отмечая, что от Германии как самой большой экономики Европы ожидают многие.

«И еще потому, что Германия в последние годы имела слишком некритические отношения с роSSийским правительством. Она построила «Северный поток-2», несмотря на аннексию Крыма, не слышала Украину и проигнорировала оговорку наших восточноевропейских партнеров. Это оказывает эффект. Сегодня мы сталкиваемся с долгом, в который мы втянулись в прошлом», – добавил он.