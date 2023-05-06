У Львівській облраді планують скоротити чисельність апарату

Скорочення дозволить зекономити фонд оплати праці.

У Львівській облраді зареєстрували проект рішення щодо зменшення структури та чисельності апарату облради. Пропонується скоротити кількість працівників апарату з 78 до 58 осіб, а також скоротити дві посади у керівництві – голови бюджетної комісії та заступника керівника справ, інформує ZN.ua.

У Львівській облраді планують скоротити чисельність апарату

Наголошується, що зменшення кількості працівників апарату на 25,6%, на 20 штатних одиниць, що дозволить значно зекономити фонд оплати праці.

Серед посад керівництва обласної ради пропонується скоротити дві посади – голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та заступника керуючого справами обласної ради. Посаду голови бюджетної комісії пропонують вивести поза штат.

Також проект рішення передбачає ліквідацію двох управлінь (управління з питань економічної політики та управління адміністративного забезпечення діяльності ради, загальна чисельність 51 особа) та утворення натомість семи окремих відділів виконавчого апарату обласної ради (загальна чисельність – 38 осіб).

Проект рішення депутати мають розглянути на черговій сесії, дата якої наразі невизначена.

Нагадаємо, Мінцифри розробляє реформу, згідно з якою кількість чиновників у країні зменшиться вдвічі. У міністерстві відмовилися коментувати власні напрацювання до оприлюднення документа.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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