У Львівській облраді планують скоротити чисельність апарату
Скорочення дозволить зекономити фонд оплати праці.
У Львівській облраді зареєстрували
Наголошується, що зменшення кількості працівників апарату на 25,6%, на 20 штатних одиниць, що дозволить значно зекономити фонд оплати праці.
Серед посад керівництва обласної ради пропонується скоротити дві посади – голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та заступника керуючого справами обласної ради. Посаду голови бюджетної комісії пропонують вивести поза штат.
Також проект рішення передбачає ліквідацію двох управлінь (управління з питань економічної політики та управління адміністративного забезпечення діяльності ради, загальна чисельність 51 особа) та утворення натомість семи окремих відділів виконавчого апарату обласної ради (загальна чисельність – 38 осіб).
Проект рішення депутати мають розглянути на черговій сесії, дата якої наразі невизначена.
Нагадаємо, Мінцифри розробляє реформу, згідно з якою кількість чиновників у країні зменшиться вдвічі. У міністерстві відмовилися коментувати власні напрацювання до оприлюднення документа.