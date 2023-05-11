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2023-05-11
У Херсоні з 16 травня скоротять комендантську годину
Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.
У Херсоні із 16 травня скоротять комендантську годину. Вона діятиме з 21:00 до 05:00 щодня, заявив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко в
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"Окрім цього, подовжено термін продажу алкогольних напоїв у місті до 15 червня поточного року. Час заборони продажу алкоголю залишається незмінним –з 15:00 до 10:00 щодня", - наголосив Мрочко, інформує
Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці, в інших громадських місцях та переміщатись транспортом або пішки.
Анна Конюченко, ZN.ua