У Херсоні з 16 травня скоротять комендантську годину

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

У Херсоні із 16 травня скоротять комендантську годину. Вона діятиме з 21:00 до 05:00 щодня, заявив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram.

У Херсоні з 16 травня скоротять комендантську годину
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"Окрім цього, подовжено термін продажу алкогольних напоїв у місті до 15 червня поточного року. Час заборони продажу алкоголю залишається незмінним –з 15:00 до 10:00 щодня", - наголосив Мрочко, інформує ZN.ua.

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці, в інших громадських місцях та переміщатись транспортом або пішки.


Анна Конюченко, ZN.ua





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