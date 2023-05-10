Прігожин скористався 9 травня як можливістю висміяти Путіна – ISW

Спонсор так званої "Групи Вагнера" Євгеній Прігожин скористався святом Дня Перемоги як можливістю висміяти Путіна та поставити під сумнів його судження. Таку думку в сьогоднішньому звіті озвучили аналітики Інституту дослідження війни, інформує ZN.ua.

Прігожин скористався 9 травня як можливістю висміяти Путіна – ISW
Тим часом в Україгі встановили фотозону з Путіном перед трибуналом в Гаазі
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Під час обговорення дефіциту боєприпасів і майбутніх перспектив Росії в Україні Прігожин згадав фігуру «щасливого дідуся», який «думає, що він хороший», але «дід» виявляється «повним мудаком».

Прігожин також зазначив, що неназвані фігури (ймовірно, йдеться про Путіна та високопосадовців російського МО) повинні припинити красуватися на Красній площі. Ймовірно, Пригожин має на увазі Путіна, якого часто називають «дідом» (точніше «Бункерний дід» або «дід-бункер»), і раніше Пригожин нападав на інших російських високопоставлених чиновників і офіцерів по іменах, але не робив цього проти Путіна. Пригожин раніше намагався підвищити авторитет Путіна за допомогою подібних риторичних трюків.


Оксана Коваль, ZN.ua





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