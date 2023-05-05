У Міноборони на тлі звернень Прігожина заявили про плани РФ захопити Бахмут до 9 травня

Сили оборони не дають ворогові можливості прорвати свою оборону.

Сьогодні засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Прігожин виступив з анонсом відходу своїх бойовиків з Бахмута в Донецькій області 10 травня. За словами "кухаря Путіна", найманцям потрібно "зализати рани". Ба більше, якщо вони не отримають боєприпаси, то будуть приречені "на безглузду загибель". Та інформація Міноборони України, яку повідомила заступниця голови МОУ Ганна Маляр, ставить під сумнів правдивість заяв Прігожина, інформує ZN.ua.

У Міноборони на тлі звернень Прігожина заявили про плани РФ захопити Бахмут до 9 травня
© Ганна Маляр / Facebook

За словами Маляр, РФ навпаки стягує в Бахмут вагнерівців з інших напрямків. Мета окупантів - захопити місто до 9 травня.

"Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Задля виконання цієї задачі вони стягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на бахмутському напрямку", - зазначає Маляр.

За її словами, українські захисники не дають шансів ворогові прорвати оборону. Артилеристи ЗСУ нещодавно також знищили місця зберігання боєприпасів групи "Вагнера".

Учора Прігожин записав емоційне відео на фоні трупів своїх найманців, в якому з допомогою ненормативної лексики звернувся до міністра оборони РФ Сєргєя Шойгу та начальника Генштабу Валєрія Герасімова з черговою вимогою надати йому боєприпаси. "Чиїсь батьки, чиїсь сини", – так він називає вбитих вагнерівців. Прігожин каже, що ті "мразоти, які не дають снаряди", будуть у пеклі.

Слід розуміти, що конфлікт між Прігожиним та силовим блоком Росії триває вже давно. Між ними навіть було нібито примирення, та нові благання "кухаря Путіна" про виділення боєприпасів свідчать про те, що сторони, ймовірно, так і не знайшли виходу з цієї ситуації.

Але Прігожин неодноразово заявляв про брак снарядів. Проте українські військові констатують, що, попри такі нібито панічні настрої "групи "Вагнера", штурм Бахмута не припиняється. Тож слід брати до уваги варіант, що сьогоднішня істерика може бути черговим ІПСО.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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