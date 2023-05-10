Схрон зброї та затримані коригувальники артилерії РФ: підсумки тривалої комендантської години в Херсоні

Очільник ОВА розповів про результати контрдиверсійних заходів, які проводили в місті з 5 до 8 травня.

Глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підбив підсумки тривалої комендантської години, яка діяла в місті Херсоні дві з половиною доби – 5-8 травня. У цей час населений пункт закривався на в’їзд і виїзд, а в його межах проводилися контрдиверсійні заходи, результати яких є вагомими, повідомив начальник ОВА в Telegram, інформує ZN.ua .

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"Найголовніше – правоохоронці затримали двох коригувальників ворожого артилерійського вогню. Взагалі у межах проведення антитерористичних заходів зареєстрованому дев'ять кримінальних проваджень", – сказав Прокудін.

Місцеві органи також вилучили зброю та боєприпаси з незаконного обігу, затримали двох розшукуваних осіб та виявили прихильників "русского міра", з якими провели профілактичні заходи.

Загалом з вечора 5 травня до ранку 8 травня було перевірено понад 20 тисяч громадян, 355 транспортних засобів і 28 плавзасобів, виявлено 253 порушники комендантської години.

"Крім цього, на кладовищі виявлено схрон зброї. Також з незаконного обігу вилучено автоматичну зброю, пістолети, гранати, тротилові шашки. Під час заходів проведено чотири обшуки за кримінальними провадженнями, розпочатими щодо причетності громадян до колабораційної діяльності", – додав глава ОВА.

Він уточнив, що в ході згаданих обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів російські прапори, георгієвські стрічки, зброю, викрадену побутову техніку, а також "цікаву документацію" – списки працівників окупаційної поліції та людей для реєстрації заяв на виплату від росіян 10 тисяч рублів.