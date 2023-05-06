Німецький суд дозволив українські прапори біля меморіалів 8 і 9 травня

Суд визнав заборону поліції безпідставною.

Адміністративний суд Берліна скасував заборону на розміщення українських прапорів на радянських меморіалах у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Гайде, повідомили в українській організації молодих українців у Німеччині «Vitsche», інформує ZN.ua .

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Раніше берлінська поліція заборонила російські та українські прапори, а також оркестри навколо радянських меморіалів 8 і 9 травня під час відзначення 78 річниці закінчення Другої світової війни в Європі. Подібна заборона діяла на травневих заходах у Берліні і торік.

Скасування заборони стосується лише українських прапорів та оркестрів, російські залишаються під забороною.

Суд визнав розпорядження про заборону незаконним. У рішенні йдеться, що жодних доказів того, що синьо-жовті стяги спричинять загрозу громадській безпеці, надано не було.

«Адміністративний суд підтвердив нашу правову позицію: заборона українських прапорів є очевидно незаконною. Будь-хто, хто використовує своє фундаментальне право публічно ідентифікувати себе як представника української нації та визнати свої історичні жертви в поразці націонал-соціалізму не є загрозою громадській безпеці», — цитує представника громадської організації Патріка Гайнеманна видання rbb.

Поліція Берліна може оскаржити рішення адміністративного суду у Вищому адміністративному суді Берліна-Бранденбурга.