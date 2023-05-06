Сили ППО підтвердили збиття ракети “Кинджал” над Києвом у ніч на 4 травня

Сили ППО підтвердили збиття ракети &ldquo;Кинджал&rdquo; над Києвом у ніч на 4 травня

Повітряні Сили ЗСУ знищили російську "гіперзвукову" ракету Х-47 "Кинжал" у небі над Києвом під час нічної ворожої атаки у ніч на 4 травня.

 Про це, як передає , йдеться в повідомленні командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

“Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили “не имеющий аналогов” Кинджал! “Patriot”, – повідомив Микола Олещук.

Командувач зазначив, що це сталося під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території росії.

Також Олещук закликав “завчасно  не оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог”. 

Нагадаємо, вночі 4 травня 2023 року, ворог атакував Україну "шахедами" з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували до 24 ударних дронів, Силами оборони знищено 18 БпЛА. Також повідомлялося, що усі ворожі ракети та БПЛА, які атакували Київ були збиті.

Фото: відкриті джерела


Олександр Попов, КиевВласть





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