Сили ППО підтвердили збиття ракети “Кинджал” над Києвом у ніч на 4 травня

Повітряні Сили ЗСУ знищили російську "гіперзвукову" ракету Х-47 "Кинжал" у небі над Києвом під час нічної ворожої атаки у ніч на 4 травня.

Про це, як передає KВ , йдеться в повідомленні командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

“Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили “не имеющий аналогов” Кинджал! “Patriot”, – повідомив Микола Олещук.

Командувач зазначив, що це сталося під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території росії.

Також Олещук закликав “завчасно не оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог”.

Нагадаємо, вночі 4 травня 2023 року, ворог атакував Україну "шахедами" з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували до 24 ударних дронів, Силами оборони знищено 18 БпЛА. Також повідомлялося, що усі ворожі ракети та БПЛА, які атакували Київ були збиті.

Фото: відкриті джерела