У Берліні заборонили демонструвати українські та російські прапори 8 та 9 травня

Схожа заборона у німецькій столиці була також і минулого року.

У поліції Берліна запровадили заборону, у межах якої 8 та 9 травня на вулицях не можна демонструвати прапори Росії та України. Схожа заборона була і рік тому. Про це повідомляє Berliner Morgenpost, інформує ZN.ua.

У Берліні заборонили демонструвати українські та російські прапори 8 та 9 травня
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Ці два дні позначають 78-му річницю закінчення Другої світової війни в Європі. З метою забезпечення "гідного вшанування пам'яті загиблих воїнів тодішньої Радянської Армії", навколо трьох меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде також заборонено виконання маршів і військових пісень, повідомила в п'ятницю поліція.

Водночас, заборонено також "виголошувати гасла, які у зв'язку з ситуацією, що склалася, можуть бути сприйняті за схвалення, прославлення або героїзації війни в Україні".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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