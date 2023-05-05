Заборона українських прапорів 8 та 9 травня у Берліні: посол у ФРН закликав скасувати обмеження

Олексій Макеєв назвав прапор нашої держави "символом миру та свободи"

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв, коментуючи заборону на демонстрацію українських прапорів біля пам’ятників у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде на 8 та 9 травня, закликав відмінити заборону. Про це він написав у своєму Twitter , інформує ZN.ua .

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Амбасадор України у ФРН оприлюднив апеляцію Альянсу українських організацій з приводу заборони.

"Заборона українських прапорів є дуже недалекоглядною і необґрунтованою. Німці не мають жодних проблем з українським прапором, який є символом миру і свободи", – зазначив посол.