Заборона українських прапорів 8 та 9 травня у Берліні: посол у ФРН закликав скасувати обмеження

Олексій Макеєв назвав прапор нашої держави "символом миру та свободи"

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв, коментуючи заборону на демонстрацію українських прапорів біля пам’ятників у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде на 8 та 9 травня, закликав відмінити заборону. Про це він написав у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

Заборона українських прапорів 8 та 9 травня у Берліні: посол у ФРН закликав скасувати обмеження
© unsplash/vmelnyk

Амбасадор України у ФРН оприлюднив апеляцію Альянсу українських організацій з приводу заборони.

"Заборона українських прапорів є дуже недалекоглядною і необґрунтованою. Німці не мають жодних проблем з українським прапором, який є символом миру і свободи", – зазначив посол.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
У Польщі створять центр виробництва та обслуговування HIMARSУ Польщі створять центр виробництва та обслуговування HIMARS
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Блок рекламы


Похожие новости
Ще одна країна планує запровадити обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з УкраїниЩе одна країна планує запровадити обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України
У Берліні заборонили демонструвати українські та російські прапори 8 та 9 травняУ Берліні заборонили демонструвати українські та російські прапори 8 та 9 травня
У Міноборони на тлі звернень Прігожина заявили про плани РФ захопити Бахмут до 9 травняУ Міноборони на тлі звернень Прігожина заявили про плани РФ захопити Бахмут до 9 травня
Росія порушила права депортованих українських дітей – звіт ОБСЄРосія порушила права депортованих українських дітей – звіт ОБСЄ
"Раніше техніка не зможе рухатися": в яких числах травня ЗСУ зможуть направити танки в наступ"Раніше техніка не зможе рухатися": в яких числах травня ЗСУ зможуть направити танки в наступ
Посольство США в Україні попереджає про підвищену загрозу ракетного обстрілуПосольство США в Україні попереджає про підвищену загрозу ракетного обстрілу
Київ приховує деталі контрнаступу і від союзників, і від українських політиків — PoliticoКиїв приховує деталі контрнаступу і від союзників, і від українських політиків — Politico
У Маріуполі українських школярів змушують писати «листи вдячності» російським солдатам – міськрадаУ Маріуполі українських школярів змушують писати «листи вдячності» російським солдатам – міськрада
Заборона УПЦ МП на Вінничині: скандальний депутат з партії Гройсмана не підтримав важливе голосуванняЗаборона УПЦ МП на Вінничині: скандальний депутат з партії Гройсмана не підтримав важливе голосування
Підтримка незалежності Тайваню «приведе японський народ до вогню» – посол КитаюПідтримка незалежності Тайваню «приведе японський народ до вогню» – посол Китаю
Последние новости
Подгружаем последние новости