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2023-05-05
Заборона українських прапорів 8 та 9 травня у Берліні: посол у ФРН закликав скасувати обмеження
Олексій Макеєв назвав прапор нашої держави "символом миру та свободи"
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв, коментуючи заборону на демонстрацію українських прапорів біля пам’ятників у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде на 8 та 9 травня, закликав відмінити заборону. Про це він
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Амбасадор України у ФРН оприлюднив апеляцію Альянсу українських організацій з приводу заборони.
"Заборона українських прапорів є дуже недалекоглядною і необґрунтованою. Німці не мають жодних проблем з українським прапором, який є символом миру і свободи", – зазначив посол.
Михайло Яровенко, ZN.ua