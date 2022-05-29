Потерянные корабли РФ пытается заменить «утопленниками» – ОК «Юг»

РоSSийские корабельные группировки возле острова Змеиный организовывали спасательно-подъемные работы по изъятию из-под воды пораженного десантного скоростного катера типа «Раптор». О ситуации в акватории Черного моря сообщает в фейсбуке ОК «Юг».

Ввиду присутствия упомянутых групп кораблей сохраняется угроза ракетных ударов.

«После поднятия «Раптор» планируется отправить в пункт базирования Донузлав. Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота рашисты пытаются подлатать «утопленниками», – добавляют в ОК «Юг».