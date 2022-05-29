Потерянные корабли РФ пытается заменить «утопленниками» – ОК «Юг»

Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота рашисты пытаются подлатать, информирует ZN.ua.

Потерянные корабли РФ пытается заменить «утопленниками» – ОК «Юг»
© CNN

РоSSийские корабельные группировки возле острова Змеиный организовывали спасательно-подъемные работы по изъятию из-под воды пораженного десантного скоростного катера типа «Раптор». О ситуации в акватории Черного моря сообщает в фейсбуке ОК «Юг».

Ввиду присутствия упомянутых групп кораблей сохраняется угроза ракетных ударов.

«После поднятия «Раптор» планируется отправить в пункт базирования Донузлав. Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота рашисты пытаются подлатать «утопленниками», – добавляют в ОК «Юг».


Оксана Коваль, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Блок рекламы


Похожие новости
На Херсонщину оккупанты стягивают танки пятидесятилетней давности — ОК «Юг»На Херсонщину оккупанты стягивают танки пятидесятилетней давности — ОК «Юг»
Враг пытается загнать ВСУ в "котлы": карта боевых действий 26 маяВраг пытается загнать ВСУ в "котлы": карта боевых действий 26 мая
В Черном море маневрируют корабли-носители полтора десятка убийственных снарядов - ОК "Юг"В Черном море маневрируют корабли-носители полтора десятка убийственных снарядов - ОК "Юг"
На грани фола, Лукашенко пытается балансировать между РФ и цивилизованным миром - британская разведкаНа грани фола, Лукашенко пытается балансировать между РФ и цивилизованным миром - британская разведка
На кораблях РФ в Черном море не менее 30 крылатых ракет — ОК «Юг»На кораблях РФ в Черном море не менее 30 крылатых ракет — ОК «Юг»
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения и авиация за сутки нанесли свыше 100 ударов по врагу — Оперативное командование «Юг»Украинские ракетно-артиллерийские подразделения и авиация за сутки нанесли свыше 100 ударов по врагу — Оперативное командование «Юг»
В Севастополе в море выведены почти все корабли ЧФ РФ, обладающие ракетным оружием, - "Радио Свобода"В Севастополе в море выведены почти все корабли ЧФ РФ, обладающие ракетным оружием, - "Радио Свобода"
Украина пытается эвакуировать защитников "Азовстали" на безопасную территорию, – заявление НацгвардииУкраина пытается эвакуировать защитников "Азовстали" на безопасную территорию, – заявление Нацгвардии
РоSSия почти окружила Северодонецк и пытается штурмовать его с нескольких сторон – глава ВГАРоSSия почти окружила Северодонецк и пытается штурмовать его с нескольких сторон – глава ВГА
В Приднестровье пытались разогнать информационный вброс якобы о выстрелах со стороны украинской границы — ОК «Юг»В Приднестровье пытались разогнать информационный вброс якобы о выстрелах со стороны украинской границы — ОК «Юг»
Последние новости
Подгружаем последние новости