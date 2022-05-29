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2022-05-29
Потерянные корабли РФ пытается заменить «утопленниками» – ОК «Юг»
Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота рашисты пытаются подлатать, информирует
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РоSSийские корабельные группировки возле острова Змеиный организовывали спасательно-подъемные работы по изъятию из-под воды пораженного десантного скоростного катера типа «Раптор». О ситуации в акватории Черного моря
Ввиду присутствия упомянутых групп кораблей сохраняется угроза ракетных ударов.
«После поднятия «Раптор» планируется отправить в пункт базирования Донузлав. Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота рашисты пытаются подлатать «утопленниками», – добавляют в ОК «Юг».
Оксана Коваль, ZN.ua