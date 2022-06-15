ВСУ на юге уничтожили 70 россиян и 60 единиц их техники – ОК «Юг»

За сутки ВСУ несколько раз нанесли удары по скоплению россиян и их технике. Сам противник наступательных действий не ведет, но ведет контрбатарейную борьбу и укрепляет свои позиции. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования «Юг» .

В ответ авиация ВСУ нанесла три удара по скоплению живой силы и военной техники россиян в Херсонской области. Кроме того, ВСУ нанесли ракетные удары по составам горючего и сосредоточению техники и по двум командно-наблюдательным пунктам противника.

В итоге за сутки уничтожены 70 россиян и более 60 единиц вражеской техники, в том числе вертолет, самоходное орудие «Пион», одна РСЗО «Град», три гаубицы 152 мм, 19 единиц бронированной, 33 автомобильной и 4 – инженерной техники. Кроме того, уничтожены два состава боеприпасов.