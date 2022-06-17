Готовы идти в контрнаступление, но нужна дальнобойная артиллерия — командующий ОК «Юг»

Украинские военные готовы идти в контрнаступление на Херсонщине и Николаевщине, но нуждаются в дальнобойной артиллерии. Об этом заявил командующий оперативным командованием «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук.

По словам военного, моральное и физическое состояние украинских воинов сохраняется на высоком уровне, и они ждут возможности выгнать врага со своей земли.

«Вражеские средства доставки боеприпасов (дальнобойность артиллерии) значительно превышают наши. Даже в этих условиях мы заставляем их отходить. Поэтому нам нужна дальнобойная артиллерия, превышающая 30 км. Мы готовы: и морально, и физически готовы. Мы не сидим в ожидании, мы двинемся вперед. Но с таким оружием все будет гораздо эффективнее и быстрее», – сказал Ковальчук.