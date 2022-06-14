Западные чиновники ведут с Кремлем тайные переговоры и готовы смягчать санкции - Bloomberg

Западные чиновники надеются обойти последствия войны в Украине, грозящие миру голодом, но при этом не устранив первопричину, информирует ZN.ua.

Западные чиновники, которые публично декларируют отказ от любых сделок с Кремлем, на деле уже ведут с Москвой непубличные переговоры, а также убеждают банкиров, страховщиков и логистов не переусердствовать в соблюдении санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как утверждает агентство, цель закрытых переговоров с Москвой - разблокировать торговлю зерном в черноморском регионе, а также предотвратить голод, угрожающий миллионам жителей Африки и Ближнего Востока.

При этом, целью переговоров являются поставки на мировой рынок не только украинской, но и роSSийской продукции.

"Эти усилия являются частью сложных и трудных переговоров с участием Организации Объединенных Наций по увеличению поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из РоSSии и Украины, которые были прерваны вторжением президента Владимира Путина в его южную соседку", - говорится в сообщении.

Как указывает агентство, Запад, в частности, балансирует между тем фактом, что на РоSSию приходится почти пятая часть экспорта удобрений (по данным 2021 года), но в то же время, что в Украине заблокировано более 25 миллионов тонн зерна, подсолнечного масла и других товаров.

При этом, западные чиновники считают, что ситуация станет еще более тяжелой с началом нового урожая.

Исходя из этих соображений, по данным агентства, чиновники Белого дома уже ведут закрытые переговоры по вопросу смягчения санкций в отношении РоSSии, которые затронули в том числе поставки удобрений. Например, такие переговоры состоялись в текущем месяце.

"В этом месяце Вашингтон под эгидой ООН направил своего представителя на переговоры в Москву по вопросам поставок. Люди, знакомые с ситуацией, на условиях анонимности рассказывают, что обсуждаются вопросы, которые не являются публичными. Недостаточные поставки удобрений в этом году могут повлиять на урожай следующего года", - говорится в сообщении.

Кроме того, администрация США обсуждает закупки роSSийских удобрений с транспортными компаниями и сельхозпроизводителями.

"Правительство США тайно поощряет сельскохозяйственные и судоходные компании покупать и перевозить больше роSSийских удобрений, по словам людей, знакомых с их усилиями, поскольку страхи перед санкциями привели к резкому сокращению поставок, это привело к стремительному росту мировых цен на продовольствие", - пишет агентство.

Все эти усилия наталкиваются на тот факт, что Путин продолжает возлагать вину на Украину за нежелание удалять мины из портов, установленные для их защиты от возможных нападений со стороны роSSийских войск.


Лия Ильченко, ZN.ua





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