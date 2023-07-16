ЗСУ ведуть неквапливий наступ на двох напрямках і обороняються на шести - Генштаб

Ситуація на фронті суттєвих змін не зазнала.

Росіяни як і раніше зосереджують основні зусилля на куп’янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках. Генеральний штаб ЗСУ повідомив на своїй сторінці у Facebook, що протягом минулої доби тут відбулось 39 бойових зіткнень.

ЗСУ ведуть неквапливий наступ на двох напрямках і обороняються на шести - Генштаб

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки.

На бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки росіян в районі південно-західніше Андріївки Донецької області.

На авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського.

На лиманському напрямку протягом доби противник марно пробував наступати східніше Веселого Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог наступав в районі Новомихайлівки Донецької області, так само без успіху.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог продовжує вести оборонні дії. Основні зусилля тут він зосереджує на тому, щоб не допустити просування наших військ. Водночас Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На решті ділянок фронту ворог наступальних дій не проводив. Там він тримає оборону і завдає ракетних, авіаційних та артилерійських ударів по прифронтових територіях.На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили десятки угруповань окупантів у Запорізькій області.


Іван Шевчук, ZN.ua





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