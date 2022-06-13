Контрнаступление продолжается: мэр Мелитополя рассказал об успешном продвижении ВСУ по двум направлениям

Вдобавок, в регионе сильно уменьшилась численность роSSийской армии, информирует ZN.ua.

Контрнаступление продолжается: мэр Мелитополя рассказал об успешном продвижении ВСУ по двум направлениям
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что украинские защитники продолжают двигаться в сторону города в рамках своего контрнаступления. Подтверждением тому является то, что ВСУ подвинули линию фронта на 5-10 километров от Запорожья, рассказал он во время видеовключения.

"За последние две недели произошли два достаточно важных события для нас, жителей Мелитополя. В первую очередь - это контрнаступление наших Вооруженных сил непосредственно в Херсонской области, на Херсонском направлении. На сегодняшний день ВСУ достаточно существенно продвинулись в направлении Херсона. Нас тоже это вдохновляет, ведь это движение и в сторону Мелитополя. Второе - это непосредственно направление со стороны Запорожья в сторону Мелитополя. Так же за две недели фронт продвинулся от 5 до 10 км в сторону города Мелитополя", – рассказал Федоров.

По его словам, благодаря действиям защитников Украины численность роSSийской армии сильно уменьшилась, хотя 110 дней назад, в начале полномасштабного вторжения РФ, она была больше в десятки раз.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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