Контрнаступление продолжается: мэр Мелитополя рассказал об успешном продвижении ВСУ по двум направлениям

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что украинские защитники продолжают двигаться в сторону города в рамках своего контрнаступления. Подтверждением тому является то, что ВСУ подвинули линию фронта на 5-10 километров от Запорожья, рассказал он во время видеовключения.

"За последние две недели произошли два достаточно важных события для нас, жителей Мелитополя. В первую очередь - это контрнаступление наших Вооруженных сил непосредственно в Херсонской области, на Херсонском направлении. На сегодняшний день ВСУ достаточно существенно продвинулись в направлении Херсона. Нас тоже это вдохновляет, ведь это движение и в сторону Мелитополя. Второе - это непосредственно направление со стороны Запорожья в сторону Мелитополя. Так же за две недели фронт продвинулся от 5 до 10 км в сторону города Мелитополя", – рассказал Федоров.