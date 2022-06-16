Оккупант рассказал, что в его подразделении уже ждут не ротации, а полного вывода из Украины — перехват ГУР

РоSSийский захватчик рассказал, что в его подразделении уже ждут не ротации, а полного вывода с территории Украины. Главное управление разведки Минобороны опубликовало новый перехват разговора оккупантов.

В частности, супруги захватчиков пытаются вернуть своих мужей домой, пока они еще живы. Впрочем, командование РФ не дает им такого шанса.

«Будете вы там до конца военных действий. Не раньше осени. То есть, не раньше сентября. Замены вам нет. Даже тех, у кого контракты истекают – все равно будут там, пока не закончатся военные действия», - рассказывает оккупанту его жена.

Сам захватчик возмущается, что жены военных мало делают для их возвращения. Оккупант говорит, что нужно обращаться в прокуратуру.

«А что скажешь в прокуратуре? Ты контракт подписал», – отвечает ему жена.

РоSSийский военный объясняет, что эта ситуация заставит их идти на крайние меры.

«Если ничего не изменится, люди узнают эту информацию и начнут сами себя стрелять. Другого выхода нет, как домой уехать. Здесь или тебя, или ты. Каждый день сидишь и думаешь: п… (ударит) рядом с тобой, останутся от тебя одни кроссовки», - рассказывает захватчик.

«Пусть полностью выводят. Какая замена? Здесь пацаны 19-ти летние сидят…», - ответил захватчик на очередные возражения жены об отсутствии замены.