28 солдат, 10 единиц техники и поврежденные склады: в ОК «Юг» рассказали о потерях врага за минувшие сутки

РоSSийские подразделения лишены возможности продвигаться сухопутными путями на Херсонщине и Николаевщине и наносят удары с воздуха. Украинские защитники удерживают оборонные рубежи, увеличивая потери противника в живой силе и технике. Об этом говорится в сводке ОК "Юг" за 13 июня.

По информации военных, россияне совершили 2 вертолетные атаки парами Ми-8 по позициям ВСУ в Николаевской и Херсонской областях. В районе Снигиревки состоялось воздушное сражение, в котором был задействован вражеский истребитель Су-35 и пара украинских Ми-8. Самолет РФ нанес удар ракетой типа «воздух-воздух», но вертолетам удалось избежать попадания. После этого противник отступил.

В течение суток враг предпринимал попытки воздушной разведки с помощью БПЛА. Один роSSийский «Орлан-10» был сбит над Николаевом, другой – в Херсонской области. Также из стрелкового оружия удалось ликвидировать и обычный квадрокоптер.

Общие потери противника за минувшие сутки составляют: 28 солдат, 10 единиц техники, среди которых помимо воздушных разведчиков, гаубица «Мста-Б», командно-штабная машина, 5 единиц бронированной и другой автомобильной техники. Кроме того, нашими военными были нанесены 2 авиационных удара в Николаевской и Херсонской областях по скоплению живой силы и вражеской техники. Данные о потерях россиян уточняются.