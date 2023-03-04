Понад 200 тисяч солдатів і 1 800 офіцерів РФ вбиті або поранені з початку війни — командувач сил НАТО в Європі

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО має пристосуватися до нової реальності, вважає командувач Об?єднаних сил Альянсу в Європі Крістофер Каволі. Про це повідомляє Spiegel .

«Росія вже втратила понад 2 000 великих бойових танків. Понад 200 000 російських солдатів і понад 1 800 офіцерів були вбиті або поранені. В середньому російська армія випускає понад 23 000 артилерійських снарядів на день», - заявив він під час виступу на традиційному обіді в мерії Гамбурга.

Каволі додав, що масштаби війни РФ проти України «неймовірні».

На його думку, коли НАТО опиняється в складній ситуації, «жорстка сила» має бути аргументом.

«Якщо хтось приходить із танком, ви також повинні мати танк», - сказав Каволі.

Проте, за його словами, урок холодної війни полягає в тому, що точність зброї має значення. Також важлива виробнича потужність оборонної промисловості.

«У війні перемагає той, хто може виробляти найшвидше», - заявив Каволі.

Водночас генерал НАТО наголосив на важливості цивільного лідерства.

«Ми навчилися на цьому конфлікті, що цивільне лідерство є абсолютно необхідним. Воно може мобілізувати націю та надихнути партнерів», - пояснив він.