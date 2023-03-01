Росія кожного місяця втрачає в Україні вбитими щонайменше 5000 солдат – CSIS

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія зазнала більших втрат у армії, аніж у всіх своїх війнах після Другої світової разом узятих. Так середня кількість російських втрат в Україні кожного місяця принаймні в 25 разів перевищувала кількість убитих на місяць під час війни Росії в Чечні та принаймні в 35 разів більше, ніж кількість убитих кожного місяця в Афганістані, заявляють у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

За оцінками CSIS, з лютого 2022 року по лютий 2023 року в Україні загинули щонайменше 60 000-70 000 російських солдат, а загалом Росія зазнала приблизно від 200 000 до 250 000 втрат пораненими, убитими і зниклими безвісти впродовж першого року війни.

За оцінками аналітиків, темпи втрат РФ також набагато вищий в Україні, ніж під час будь-якої радянської чи російської війни після Другої світової. Так, в Україні російська армія кожного місяця втрачала від 5000 до 5800 військових. При цьому за майже 15 років воєн в Чечні загинули від 13 000 до 25 000 військових, тобто від 95 до 185 солдат у місяць.

В Афганістані за 10 років війни Радянський Союз втратив 14 000 до 16 000 солдат, в середньому це приблизно від 130 до 145 вбитих кожного місяця.

Також з початку війни Росія втратила в Україні приблизно 50% своїх сучасних основних бойових танків Т-72Б3 і Т-72Б3М, а також приблизно дві третини своїх танків Т-80БВ/У.

«До свого вторгнення в лютому 2022 року Росія мала майже в п’ять разів більше військовослужбовців, ніж Україна, оборонний бюджет був в одинадцять разів більший, економіка майже у вісім разів більша та значно кращий військовий потенціал. Військові можливості РФ включали передові винищувачі (такі як Су-34 і Су-35), артилерію (такі як 2С7 Піон, БМ-21 Град і 2С4 Тульпан), основні бойові танки (такі як Т-72 і Т-90), ядерну зброю та один із найстрашніших у світі наступальних кіберзасобів», - наводять експерти порівняння потенціалу країн.

За оцінками CSIS, війна в Україні вже стала війною на виснаження, яка характеризується окопаними силами, траншеями, атаками людей, артилерійськими обстрілами та великими втратами з обох сторін.

Водночас на початку выйни Україна надзвичайно добре виступила проти супротивника, який мав значну перевагу в матеріальних ресурсах.

«Одним із факторів, який, ймовірно, вплинув на ефективність України, є військові інновації, прикладом яких є використання Україною безпілотних літальних систем у загальновійськових операціях. Багато інновацій в Україні прийшли знизу вгору завдяки військовому середовищу, яке заохочує молодших офіцерів», - вважають в Центрі.