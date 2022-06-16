"И все будет решено": Подоляк раскрыл, что военные готовы к освобождению юга и ждут только одного

"И все будет решено": Подоляк раскрыл, что военные готовы к освобождению юга и ждут только одного

Советник главы Офиса президента записал видеообращение в нескольких километрах от позиций россиян на Херсонщине.

Михаил Подоляк рассказал о том, чего сейчас не хватает Украине для освобождения юга от оккупантов, опубликовав соответствующее видео в своем Твиттере.

«3, максимум 4, километра до позиций россиян, Херсонская область. Одно из наших уничтоженных сел. С россией нельзя будет договориться. Она сюда зашла не воевать за что-то. Она сюда зашла уничтожать все. Это и есть суть русского мира», - рассказал на видео Подоляк.

Он подчеркнул, что если Украина не закончит войну правильно – то есть не выгонит россиян полностью со своей земли – Кремль не даст нам жить спокойно, разрушения будут продолжаться.

Советник главы ОП также пообщался с украинскими военными, которые сейчас сражаются на фронте. Он поинтересовался у них, что конкретно нужно сейчас для того, чтобы отбить юг страны.

«Я же говорил, что Херсонскую область, Запорожскую, Луганскую, Донецкую мы будем обязательно освобождать. Это даже не обсуждается. Наши парни, которые тут, они искренне хотят это сделать. Они все делают правильно. Нам нужна только конкретная дальнобойная артиллерия в полном объеме для того, чтобы это было эффективно. А парни все сделают. Дайте только оружие. 70-100 километров – и все будет решено», - заявил Подоляк.


Дарья Волкова, politeka.net





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