Справка ВПЛ: зачем она нужна, и как ее получить

Все внутренние переселенцы, которые вынуждены были из-за войны сменить место жительства, имеют право на льготы от государства и получение разных видов социальной помощи от украинского государства, а также от международных организаций. Однако для того, чтобы переселенец мог этим воспользоваться, у него должна быть справка ВПЛ (внутренне перемещенного лица).

Кто имеет право на такую справку, а также что она дает переселенцам рассказали в пресс-службе Минсоцполитики.

Справка ВПЛ понадобится переселенцу в таких случаях:

для открытия счетов в банках;

при восстановлении или вклеивании фотографии в паспорт гражданина Украины;

для получения социальных выплат и компенсаций;

для уплаты налогов по месту жительства;

в сервисных центрах МВД;

при зачислении в школу или детсад.

Как можно получить справку ВПЛ?

Если вы пока не очень дружны с цифровыми технологиями, то можно получить эту справку в органах соцзащиты и труда по месту нахождения: в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов, а также в центрах предоставления административных услуг.

Ее также можно заказать онлайн через приложение "Дия". Но для этого нужно прежде всего похлопотать, чтобы "Дия" была в вашем смартфоне. Если у вас до сих пор не установлен портал государственных услуг, то его нужно установить. Ведь "Дия" в вашем смартфоне заменит целую кипу бумажных документов, которые могут понадобиться в любую минуту.

Как заказать справку ВПЛ через "Дию": алгоритм

Прежде всего нужно знать, кто имеет право на такой документ. На него имеют право граждане, которые были вынуждены покинуть свой регион проживания из-за войны и переместиться в другую часть страны. Кроме того, на такой документ имеют право лица, оказавшиеся на временно оккупированной территории.

Если вы имеете право на такую справку, то далее нужно в "Дии" перейти в раздел Услуги и затем в Получить статус ВПЛ – Подать заявку.

Далее нужно указать такие данные:

свое нынешнее местонахождение (его нужно подтвердить с помощью геолокации);

данные несовершеннолетних членов семьи, которые находятся вместе с вами;

данные карты єПідтримка, на которую вам будут перечислять помощь;

данные о том, какие у вас есть потребности на новом месте пребывания (медпомощь, образование, гуманитарная помощь).

После того, как все это будет заполнено, вам остается только ждать подтверждения статуса и выплат.

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