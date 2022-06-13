Аттестат об украинском среднем образовании можно будет получить за границей

Беженцы из Украины, а также жители временно оккупированных территорий смогут получить аттестат о среднем образовании. Кроме того, жители временно неподконтрольных территорий, а также регионов, в которых проходят активные боевые действия, смогут пройти тесты для поступления в вузы. Минобразования также предусмотрело для жителей оккупированных территорий возможность пройти вступительные испытания в альтернативной форме.

Об этом рассказали в Минобразования.

Аттестаты о среднем образовании получат все

Школьники, которые вынужденно оказались за границей, смогут получить аттестаты о полном среднем образовании и документы о базовом среднем образовании в украинских дипломатических учреждениях, которые расположены в той стране, где они находятся.

Для того чтобы получить аттестат, нужно будет подать заявление в школу или другое заведение, в котором выпускник обучался до войны.

"Заявление могут подать один из родителей, опекун, другой законный представитель, родственник соискателя образования или совершеннолетний соискатель образования, а в отдельных случаях и сам соискатель образования", - говорится в сообщении Минобразования.

Тестирование будет проводиться в разных формах

Государство также позаботилось о том, чтобы все абитуриенты могли сдать вступительный Национальный мультипредметный тест, который в этом году сдают вместо традиционного ВНО.

"Вступительные испытания будут проводиться в три сессии (июль, август, сентябрь) в Украине и за рубежом. Также предусмотрены дополнительные периоды регистрации на тестирование и возможность изменения ранее указанного места его проведения", рассказал глава Минобразования Сергей Шкарлет.

Для тех абитуриентов, которые не смогут выехать из временно оккупированной территории или были насильно перемещены на территорию РФ , вступительные испытания проведут в формате "дистанционного индивидуального устного собеседования или творческого конкурса". А тем, кто претендует на контрактное обучение, достаточно будет "отправить мотивационное письмо", отметил министр.

При этом абитуриенты из временно оккупированных территорий или из регионов, где идут бои, которые пройдут вступительные испытания с положительным результатом, смогут воспользоваться квотами в вузах, специально для них предусмотренными.

Напомним, вместо ВНО поступающие в этом году будут сдавать единый тест по трем предметам.