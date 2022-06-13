Аттестат об украинском среднем образовании можно будет получить за границей
Беженцы из Украины, а также жители временно оккупированных территорий смогут получить аттестат о среднем образовании. Кроме того, жители временно неподконтрольных территорий, а также регионов, в которых проходят активные боевые действия, смогут пройти тесты для поступления в вузы. Минобразования также предусмотрело для жителей оккупированных территорий возможность пройти вступительные испытания в альтернативной форме.
Об этом рассказали в Минобразования.
Аттестаты о среднем образовании получат все
Школьники, которые вынужденно оказались за границей, смогут получить аттестаты о полном среднем образовании и документы о базовом среднем образовании в украинских дипломатических учреждениях, которые расположены в той стране, где они находятся.
Для того чтобы получить аттестат, нужно будет подать заявление в школу или другое заведение, в котором выпускник обучался до войны.
"Заявление могут подать один из родителей, опекун, другой законный представитель, родственник соискателя образования или совершеннолетний соискатель образования, а в отдельных случаях и сам соискатель образования", - говорится в сообщении Минобразования.
Тестирование будет проводиться в разных формах
Государство также позаботилось о том, чтобы все абитуриенты могли сдать вступительный Национальный мультипредметный тест, который в этом году сдают вместо традиционного ВНО.
"Вступительные испытания будут проводиться в три сессии (июль, август, сентябрь) в Украине и за рубежом. Также предусмотрены дополнительные периоды регистрации на тестирование и возможность изменения ранее указанного места его проведения", рассказал глава Минобразования Сергей Шкарлет.
Для тех абитуриентов, которые не смогут выехать из временно оккупированной территории или были насильно перемещены на территорию РФ, вступительные испытания проведут в формате "дистанционного индивидуального устного собеседования или творческого конкурса". А тем, кто претендует на контрактное обучение, достаточно будет "отправить мотивационное письмо", отметил министр.
При этом абитуриенты из временно оккупированных территорий или из регионов, где идут бои, которые пройдут вступительные испытания с положительным результатом, смогут воспользоваться квотами в вузах, специально для них предусмотренными.
Напомним, вместо ВНО поступающие в этом году будут сдавать единый тест по трем предметам.