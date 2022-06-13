У россиян больше солдат, артиллерии и техники, поэтому нам срочно нужна поддержка - Кличко для Bild

Украинским военным срочно требуется оружие от западных партнеров.

Об этом Виталий Кличко заявил в интервью немецкому изданию "Bild", информирует Апостроф.

Он призвал ускорить поставки вооружения, чтобы украинские смогли защитить свою землю и всю Европу.

"За несколько сотен километров отсюда идут жесткие бои. У россиян больше солдат, больше артиллерии и больше техники – поэтому нам срочно требуется поддержка. Еще раз подчеркиваю: мы защищаем не только свои семьи, свои города и свою страну. Мы также защищаем ценности каждого западного демократического государства. Нам требуется поддержка. Нам нужны боеприпасы, нужно современное оружие, оборонное оружие", - сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что затягивание поставок приводит к гибели украинских Героев и потере территорий.

"Мы месяцами слышим, что скоро будет доставлено оружие и что поддержка придет скоро. Но от военных я слышу, что поддержка поступает только часть не в желаемом размере. Это значит, что мы теряем территорию и теряем жизнь. И мы также не должны забывать: если россияне продолжат наступление, это будет очень опасно для каждого европейца. Нам нужна жесткая поддержка санкций и оружия со стороны трех лидеров важнейших стран – как можно скорее. Мы уже направили странам список вооружений", - отметил Кличко.

Он убежден, что путин может вторгнуться в страны Европы, в частности Германию, если его не остановить.

"Путин лично говорит, что претендует на всю бывшую территорию россии. Он продолжит наступление. Его интерес не заканчивается Киевом и границей с Польшей. Я твердо верю, что путин зайдет так далеко, как мы ему позволим. И Германия не должна забывать: часть Германии была частью советской империи. Если кто в Германии думает, что до войны еще далеко, это неправда. Это может затронуть кого-либо в ЕС", - подытожил Кличко.

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги планируют совместную поездку в Киев в конце июня, накануне саммита лидеров ЕС.


Иван Троянов, Апостроф





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
В Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушенийВ Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушений
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
На южном фронте артиллерийские дуэли, ВСУ нанесли три удара по позициям россиян – ОК «Юг»На южном фронте артиллерийские дуэли, ВСУ нанесли три удара по позициям россиян – ОК «Юг»
«Враг заменил более 100 единиц поврежденной техники»: оккупанты пытаются окружить войска ВСУ«Враг заменил более 100 единиц поврежденной техники»: оккупанты пытаются окружить войска ВСУ
В Минобороны объяснили, почему план россиян по блицкригу в Северодонецке провалилсяВ Минобороны объяснили, почему план россиян по блицкригу в Северодонецке провалился
Оккупанты обстреляли Донецкую область из артиллерии и РСЗО "Ураган": есть погибшие и раненыеОккупанты обстреляли Донецкую область из артиллерии и РСЗО "Ураган": есть погибшие и раненые
Шольц, Макрон и Драги намерены вместе посетить Киев - BildШольц, Макрон и Драги намерены вместе посетить Киев - Bild
Оккупанты строят "живой щит" от артиллерии из мариупольцев — АндрющенкоОккупанты строят "живой щит" от артиллерии из мариупольцев — Андрющенко
Взрыв прогремел в 20 метрах от берега: в командовании "Юг" срочно обратились к жителямВзрыв прогремел в 20 метрах от берега: в командовании "Юг" срочно обратились к жителям
Оккупанты отрицают угрозу холеры в Мариуполе, но срочно готовятся к запуску инфекционного отделенияОккупанты отрицают угрозу холеры в Мариуполе, но срочно готовятся к запуску инфекционного отделения
ГУР: войска РФ имеют преимущество в артиллерии один к пятнадцатиГУР: войска РФ имеют преимущество в артиллерии один к пятнадцати
На юге ВСУ уничтожили группу вражеского десанта и 11 единиц техники за сутки - ОК «Юг»На юге ВСУ уничтожили группу вражеского десанта и 11 единиц техники за сутки - ОК «Юг»
Последние новости
Подгружаем последние новости