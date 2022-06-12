Украина имеет право получить от Запада ядерные боеголовки — депутат Европарламента

Радослав Сикорский, польский политик и депутат Европарламента, считает, что РоSSия нарушила Будапештский меморандум и поэтому Запад имеет право предоставить возможность Украине защитить свою независимость, сообщает Эспрессо.

"Не думаю, что Путин решится атаковать территорию НАТО ядерным оружием. Кроме риторики на этот момент, не вижу никаких приготовлений. РоSSия имеет несколько тысяч тактических боеголовок, которые хранятся в специально подготовленных к этому составах и 24 часа в сутки нами и Союзом отслеживается эта ситуация. И если бы произошло перемещение атомных головок к любым подразделениям или авиационным, или артиллерийским, или ракетным, то это бы свидетельствовало о том, что РоSSия готовится к чему-то подобному. Но ничего такого не происходит" - отметил депутат Европарламента.

Радослав Сикорский отметил, что сложнее убедить Путина, что для него было бы слишком рискованным вести такой приказ в отношении Украины, которая не является формальным членом НАТО.

"У меня есть два аргумента, которые я считаю, Путин должен принять во внимание. Во-первых, использование тактического оружия происходит по другому каналу решения, чем стратегического оружия. Стратегическое межконтинентальное оружие выходит, по сути, очень короткой цепью решения от приказа президента к офицерам, которые запускают ракеты, поскольку решение должно быть очень быстрым и реакция в течение нескольких минут, например, на вражеский первый удар, тактическое оружие используется на поле битвы и находится в распоряжении руководителей значительно более низкой ступени, конечно, по приказу из Кремля. Если бы Путин отдал такой приказ, то этот момент стал бы для него лично самой большой опасностью. Поскольку роSSийские генералы должны принять решение или быть ответственными за геноцид со всеми его последствиями, или избавиться от Путина.

Сикорский добавил, что нельзя не выполнить приказ и одновременно сохранить должность, а может быть, и жизнь.