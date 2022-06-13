Новостей.COM ⇒
2022-06-13
В Польше готовы дать отпор роSSийскому агрессору: премьер-министр ответил на угрозы
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на угрозы рф нанести "пропорциональный удар" за наращивание сил НАТО.
Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в Мишкуве, пишет Wprost.
Глава польского правительства подчеркнул, что если РоSSия подумает напасть на Польшу, она должна знать, что "40 миллионов поляков готовы стать с оружием в руках, чтобы защищать свою родину".
Он добавил, что Польша разрабатывает программу строительства и укрепления обороны, одним из которых является усиление мощи польской армии. В частности, речь идет об увеличении ее численности и вооружения.
"Строительство новых видов оружия, его производство в Польше, но также и закупка самого современного оружия за рубежом", - сказал он.
Алексей Ионов, politeka.net