Эстония вслед за Польшей отгородилось стеной от "русского мира": первые кадры работы

Эстония вслед за Польшей отгородилось стеной от

В южной Эстонии досрочно завершился первый этап обустройства границы с россией.

Об этом сообщили в ERR.

Договор на обустройство участка границы протяженностью 23,5 километра был заключен два года назад и работы планировалось завершить в 2023 году.

Однако быстрый темп строительства и благоприятные погодные условия позволили завершить проект раньше плана.

На обнародованном пограничниками видео видно защитное ограждение высотой около двух метров, укрепленное колючей проволокой. Пограничная полоса также оборудована современными системами слежения.

Юго-восточный участок границы на всей его протяженности теперь планируют сдать в следующем году. Общая протяженность сухопутной границы Эстонии и РоSSии составляет 136 км, ее обустройство рассчитывают завершить в 2026 году.


Алексей Ионов, politeka.net





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