Исключение из партии и блокировка работы в Раде: как наказали депутата-коллаборанта Ковалева — СМИ

Он потерял место в партии после того, как заявил о намерении сотрудничать с самопровозглашенной властью оккупированной Херсонщины, информирует ZN.ua.

Исключение из партии и блокировка работы в Раде: как наказали депутата-коллаборанта Ковалева — СМИ
© Facebook/Киев оперативный

Депутату Алексею Ковалеву заблокировали работу в Верховной Раде из-за пребывания в оккупированной Херсонской области и открытых заявлений о сотрудничестве с оккупационной администрацией. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на осведомленного собеседника в парламенте.

"У него сейчас ничего нет: ни электронной подписи, ни доступа к СЕДО. Его рабочий планшет нашли и отключили, ключи от кабинетов забрали, помощников уволили. Еще из комитета заберем его и он будет фактически импотент", – цитирует источник издания. Официально в Верховной Раде не подтверждают эту информацию, но и не опровергают.

Также Алексей Ковалев закрыли доступ к информации, касающейся комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, членом которого он до сих пор является.

Первый заместитель председателя налогового комитета депутат Ярослав Железняк заявил, что депутата-коллаборанта изъяли из всех чатов комитета и отстранили от любой коммуникации еще до того, как информация стала публичной.

Также Алексей Ковалев был исключен из парламентской фракции "Слуга народа". При этом он до сих пор остается депутатом. Верховная Рада может лишить его депутатского мандата, если он об этом попросит по личному заявлению, или если суд вынесет ему обвинительный приговор.


Таисия Ястремская, ZN.ua





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