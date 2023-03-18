Верещук вимагає у російського омбудсмена списки викрадених дітей

Міністерка публічно звернулася до російської сторони.

Верещук вимагає у російського омбудсмена списки викрадених дітей
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулась публічно до російського уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової та російського уповноваженого з прав дітей Марії Львової-Бєлової з вимогою передати списки українських дітей, яких було силоміць депортовано на територію РФ. Про це Верещук написала у своєму Facebook.

"Пропоную невідкладно передати українській стороні списки всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які: 1) на 24.02.2022 були громадянами України, до 18 років включно; 2) зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях України; 3) були вивезені з тимчасово окупованих територій України на російську територію Списки пропоную надіслати на електронну адресу: info@minre.gov.ua", - написала Верещук.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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