Польща та Єврокомісія запускають ініціативу із пошуку викрадених українських дітей в РФ

Європейська комісія разом із Польщею та Організацією Об’єднаних Націй запускає ініціативу щодо спільного збору доказів про примусову депортацію Росією українських дітей та їх пошуку, повідомила на брифінгу в понеділок у Брюсселі речниця Єврокомісії Дана Спінант.

«З початку вторгнення російські війська відправили тисячі українських дітей до Росії. Викрадення українських дітей – це велика соціальна проблема, трагедія та злочин. Саме тому разом із Польщею ми запускаємо цю ініціативу за підтримки агентств ООН », — сказала речниця.

За її словами мета ініціативи – об’єднати сили для збору доказів, щоб знайти викрадених дітей, а відповідальні за злочини були притягнуті до відповідальності.

Очікується, що деталі проекту представлять за кілька днів.