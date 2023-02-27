Польща та Єврокомісія запускають ініціативу із пошуку викрадених українських дітей в РФ
Також члени ініціативи збиратимуть докази про примусову депортацію неповнолітніх українців, інформує
Європейська комісія разом із Польщею та Організацією Об’єднаних Націй запускає ініціативу щодо спільного збору доказів про примусову депортацію Росією українських дітей та їх пошуку, повідомила на брифінгу в понеділок у Брюсселі речниця Єврокомісії Дана Спінант.
«З початку вторгнення російські війська відправили тисячі українських дітей до Росії. Викрадення українських дітей – це велика соціальна проблема, трагедія та злочин. Саме тому разом із Польщею ми запускаємо цю ініціативу за підтримки агентств ООН», — сказала речниця.
За її словами мета ініціативи – об’єднати сили для збору доказів, щоб знайти викрадених дітей, а відповідальні за злочини були притягнуті до відповідальності.
Очікується, що деталі проекту представлять за кілька днів.