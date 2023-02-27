Польща та Єврокомісія запускають ініціативу із пошуку викрадених українських дітей в РФ

Також члени ініціативи збиратимуть докази про примусову депортацію неповнолітніх українців, інформує ZN.ua.

Польща та Єврокомісія запускають ініціативу із пошуку викрадених українських дітей в РФ
© ДСНС України

Європейська комісія разом із Польщею та Організацією Об’єднаних Націй запускає ініціативу щодо спільного збору доказів про примусову депортацію Росією українських дітей та їх пошуку, повідомила на брифінгу в понеділок у Брюсселі речниця Єврокомісії Дана Спінант.

«З початку вторгнення російські війська відправили тисячі українських дітей до Росії. Викрадення українських дітей – це велика соціальна проблема, трагедія та злочин. Саме тому разом із Польщею ми запускаємо цю ініціативу за підтримки агентств ООН», — сказала речниця.

За її словами мета ініціативи – об’єднати сили для збору доказів, щоб знайти викрадених дітей, а відповідальні за злочини були притягнуті до відповідальності.

Очікується, що деталі проекту представлять за кілька днів.


Ірина Знась, ZN.ua





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