"Ми поіменно знаємо майже 11 тисяч депортованих дітей, але їх більше": Зеленський закликав Росію повернути полонених та викрадених українців

Президент України Володимир Зеленський закликав РФ провести обмін полоненими по формату "всіх на всіх". Під час виступу на саміті G20 він закликав країну-агресора звільнити всіх дорослих та дітей, яких росіяни незаконно депортували з тимчасово окупованих територій нашої держави.

"Тисячі наших людей – військових і цивільних – в російському полоні. Вони піддаються жорстоким тортурам – це масове знущання! - зазначив гарант. - Окрім того, ми поіменно знаємо майже 11 тисяч дітей, які були силою депортовані в Росію. Їх розлучають з батьками, знаючи, що у них є родини. А окрім цих дітей, є десятки тисяч тих, хто був примусово вивезений і про яких ми знаємо лише опосередковано".

Він додав, що, окрім дітей, Росія депортувала й десятки тисяч дорослих українців, наголосивши на тому, до якої гуманітарної катастрофи призвели дії росіян.

"Додайте ще політв'язнів - українських громадян, які утримуються в Росії та на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму", - сказав він.

Президент наголосив, що в даному питанні Україна не знайшла підтримки у Міжнародному комітеті Червоного хреста.

"Ми не бачимо, що вони повною мірою борються за доступ до таборів, де утримують українських полонених і політв?язнів, або що вони допомагають шукати депортованих українців. І таке самоусунення – це самознищення Червоного хреста як організації, яку колись – поважали, - вважає Володимир Зеленський. - Ми маємо об?єднатись заради єдино реалістичної моделі звільнення полонених – "всіх на всіх". А також заради звільнення усіх дітей і дорослих, які були депортовані в Росію".