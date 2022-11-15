"Ми поіменно знаємо майже 11 тисяч депортованих дітей, але їх більше": Зеленський закликав Росію повернути полонених та викрадених українців

Президент наголосив на бездіяльності в цьому питанні Міжнародного комітету Червоного Хреста, інформує ZN.ua.

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Президент України Володимир Зеленський закликав РФ провести обмін полоненими по формату "всіх на всіх". Під час виступу на саміті G20 він закликав країну-агресора звільнити всіх дорослих та дітей, яких росіяни незаконно депортували з тимчасово окупованих територій нашої держави.

"Тисячі наших людей – військових і цивільних – в російському полоні. Вони піддаються жорстоким тортурам – це масове знущання! - зазначив гарант. - Окрім того, ми поіменно знаємо майже 11 тисяч дітей, які були силою депортовані в Росію. Їх розлучають з батьками, знаючи, що у них є родини. А окрім цих дітей, є десятки тисяч тих, хто був примусово вивезений і про яких ми знаємо лише опосередковано".

Він додав, що, окрім дітей, Росія депортувала й десятки тисяч дорослих українців, наголосивши на тому, до якої гуманітарної катастрофи призвели дії росіян.

"Додайте ще політв'язнів - українських громадян, які утримуються в Росії та на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму", - сказав він.

Президент наголосив, що в даному питанні Україна не знайшла підтримки у Міжнародному комітеті Червоного хреста.

"Ми не бачимо, що вони повною мірою борються за доступ до таборів, де утримують українських полонених і політв?язнів, або що вони допомагають шукати депортованих українців. І таке самоусунення – це самознищення Червоного хреста як організації, яку колись – поважали, - вважає Володимир Зеленський. - Ми маємо об?єднатись заради єдино реалістичної моделі звільнення полонених – "всіх на всіх". А також заради звільнення усіх дітей і дорослих, які були депортовані в Росію".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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