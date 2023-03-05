В ОП розповіли про кілька сценаріїв викрадення Росією українських дітей

Радниця-уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук заявила, що Росія має щонайменше п'ять сценаріїв викрадення українських дітей.

"Росіяни мають чітко сплановану політику щодо українських дітей. Їх дії не хаотичні... Вони мають щонайменше п'ять сценаріїв викрадення українських дітей", - розповіла вона під час конференції "Правосуддя заради перемоги".

Дітей вивозять у Росію після загибелі їх батьків або ж їх розлучення з рідними під час фільтраційних заходів. Також маленьких українців викрадають з інтернатних закладів й забирають з родин під виглядом відправлення в оздоровчі табори.

"Росіяни роблять абсолютно все, щоб перешкодити дитині об'єднатися з родиною. Вони одразу забирають у дітей телефони та не дозволяють повідомляти своє місцезнаходження. Дуже складно знайти дитину, - зазначає Герасимчук. - Росіяни розпорошують українських дітей по своїй території й постійно пересувають. Щойно ми дізнаємося щось про знаходження дітей, як їх переміщують в іншу частину Росії. Саме тому на сьогодні ми повернули лише 307 дітей з 16 тисяч".